Németországból érkezett: veszélyben a magyar demokrácia, Rákosi Mátyás diktatúrájához hasonlítják Magyar Péter törvénycsomagját
A lépések túlmutatnak az EU korrupcióellenes követelményein.
A mi drága miniszterelnök lerohanta a házelnököt és egyértelművé tette számára, hogy ki a főnök.
„I stand with Forsthoffer Ágnes!
A miniszterelnök hölgyekhez való vállalhatatlan hozzáállása lassan mindenki számára nyilvánvalóvá válik.
Mi történt?
Magyar Péter tegnap kierőszakolt magának egy hozzászólást a tiszás ülésvezető alelnöktől akkor, amikor a házszabály szerint erre nem lett volna lehetősége. (Nyilván sürgősen sértegetnie kellett valakit...)
Balla György képviselőtársam felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy az országgyűlés szabályai még rá is vonatkoznak, majd kérte az általa valóban tisztelt Forsthoffer Ágnest, hogy házelnöki jogkörében eljárva vizsgálja meg az ülésvezetés szabályosságát.
Ezt a mi drága miniszterelnök urunk nehezen viselte idegileg, úgyhogy azonnal felpattant a helyéről, lerohanta a házelnököt és egyértelművé tette számára, hogy ki a főnök. Gondolom a tudtára adta azt is, hogy ebben a vizsgálatban nem lehet »hiba«.
Az ellenzéki képviselő hölgyekkel régóta elfogadhatatlan stílusban beszél, de most már egyértelmű, hogy a sajátjait sem kíméli. Nem véletlen talán az sem, hogy az igazságügyi miniszter asszony is mindig megtört nő benyomását kelti mellette. Folyosói pletykák szerint nagyon megviseli az a durva és lekezelő bánásmód, amiben a miniszterelnök részesíti a színfalak mögött.
Persze, ez egyelőre szóbeszéd, de a látottak alapján nem csodálkoznék, ha beigazolódna...”
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A lépések túlmutatnak az EU korrupcióellenes követelményein.
Nyitókép: Bodnár Boglárka /MTI
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