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forsthoffer ágnes Magyar Péter hölgy

A miniszterelnök hölgyekhez való vállalhatatlan hozzáállása lassan mindenki számára nyilvánvalóvá válik

2026. június 16. 10:09

A mi drága miniszterelnök lerohanta a házelnököt és egyértelművé tette számára, hogy ki a főnök.

2026. június 16. 10:09
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Takács Péter
Takács Péter
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„I stand with Forsthoffer Ágnes!

A miniszterelnök hölgyekhez való vállalhatatlan hozzáállása lassan mindenki számára nyilvánvalóvá válik.

Mi történt?

Magyar Péter tegnap kierőszakolt magának egy hozzászólást a tiszás ülésvezető alelnöktől akkor, amikor a házszabály szerint erre nem lett volna lehetősége. (Nyilván sürgősen sértegetnie kellett valakit...)

Balla György képviselőtársam felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy az országgyűlés szabályai még rá is vonatkoznak, majd kérte az általa valóban tisztelt Forsthoffer Ágnest, hogy házelnöki jogkörében eljárva vizsgálja meg az ülésvezetés szabályosságát.

Ezt a mi drága miniszterelnök urunk nehezen viselte idegileg, úgyhogy azonnal felpattant a helyéről, lerohanta a házelnököt és egyértelművé tette számára, hogy ki a főnök. Gondolom a tudtára adta azt is, hogy ebben a vizsgálatban nem lehet »hiba«.

Az ellenzéki képviselő hölgyekkel régóta elfogadhatatlan stílusban beszél, de most már egyértelmű, hogy a sajátjait sem kíméli. Nem véletlen talán az sem, hogy az igazságügyi miniszter asszony is mindig megtört nő benyomását kelti mellette. Folyosói pletykák szerint nagyon megviseli az a durva és lekezelő bánásmód, amiben a miniszterelnök részesíti a színfalak mögött.

Persze, ez egyelőre szóbeszéd, de a látottak alapján nem csodálkoznék, ha beigazolódna...”

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Nyitókép: Bodnár Boglárka /MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

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monicagellert
2026. június 16. 10:48
Lehet, hogy csak ordítania kellett, hogy megnyugodjon.
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sensuscommunis
2026. június 16. 10:47
Köszönjük a jobboldalnak a méltó képviseletet és kiállást. Emberpróbáló feladat állni a szarat :((
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helyrerakosgat
2026. június 16. 10:45
"A mi drága miniszterelnök lerohanta a házelnököt" A nagy megújulás jegyében kurvára ideje lenne már az összes képességtelen, félanalfabéta szerencsétlent kibaszni a szerkesztőségből.
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2
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NyBela
2026. június 16. 10:44
ezt a foskoffert azért nem kellene védeni,aki azon a térfélen jászik,az azt kapja amit érdemel!
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2
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