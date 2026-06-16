Magyar Péter tegnap kierőszakolt magának egy hozzászólást a tiszás ülésvezető alelnöktől akkor, amikor a házszabály szerint erre nem lett volna lehetősége. (Nyilván sürgősen sértegetnie kellett valakit...)

Balla György képviselőtársam felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy az országgyűlés szabályai még rá is vonatkoznak, majd kérte az általa valóban tisztelt Forsthoffer Ágnest, hogy házelnöki jogkörében eljárva vizsgálja meg az ülésvezetés szabályosságát.

Ezt a mi drága miniszterelnök urunk nehezen viselte idegileg, úgyhogy azonnal felpattant a helyéről, lerohanta a házelnököt és egyértelművé tette számára, hogy ki a főnök. Gondolom a tudtára adta azt is, hogy ebben a vizsgálatban nem lehet »hiba«.