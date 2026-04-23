04. 23.
csütörtök
tisza schiffer andrás fidesz Magyar Péter választás

Schiffer: A jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani

2026. április 23. 11:18

A jogász szerint Magyar Péternek nem a Fidesz alkotmánypolitikájával volt problémája az elmúlt 16 évben, hanem azzal, hogy azt Orbán csinálta és nem ő.

Az országgyűlési választást értékelte Schiffer András az ÖT műsorában, ahol elsőként arról beszélt, hogy a Fidesz közvéleménykutatói „benézhették az eredményt”, míg a Tiszának pedig bejött a tömeghatás, mint termék. Felidézte, ezt már a 2021-es ellenzéki összefogásnál tesztelték a baloldalon a miniszterelnök-jelölt kiválasztásánál. Mint mondta, ennek eredménye lett, hogy végül a harmadik helyre befutó Márki-Zay Péter lett a jelölt, melyet Schiffer András a közösségi platformokon megjelenő hangulatépítéssel, a fiatalok megszólításával értek el. 

Ezt a tömeghatást élesítették Magyar Péternél like-okkal, kommentekkel, amit erővé konvertáltak

 – fogalmazott a jogász.

Mint mondta, a 2024-es EP választás után a fenti tömeghatáskeltésben kulcsfontosságú szerepet töltöttek be a közvéleménykutatók. Szerinte az a 600 ezer ember, akit először jelentek meg az urnáknál, talán gyenge kötődéssel rendelkeztek, és az utolsó hetekben dönthettek a szavazás mellett, felülve a divathullámra. Hangsúlyozta, 

itt az elvek, programok, eszmék helyét elmossa az érzület, ami aggasztó, mert az érzület nagyon ingatag, nem egy stabil kötődés. Erre kormányzást építeni nagyon nehezen lesz.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Schiffer András szerint az október 23-i tömegrendezvényeknél ha a Fidesz minden idők legnagyobb békemenetét produkálja, és a Tisza megmozdulásán kevesebben látszott volna, akkor az általa megnevezett tömeghatás átfordulhatott volna. – Véget ért az a világ, ahol tematizáció működik, mert érzületek vannak – mondta, felidézve, hogy a rendszerválás után miként buktak meg kormányok. 

 Schiffer András azt is mondta, bizonyos kérdésekben, mint az ukrán háború, a választók nyilván a Fidesz politikáját támogatták, 

Magyar Péter nem véletlenül nem beszélt erről érdemben, a Tisza jelöltjei pedig semmiről sem beszélhettek, míg Orbán Viktor ezt tette meg fő tétként. De a tematizáció erejének csökkentése ebben a kérdésben is látszik, hiszen nem ez volt a döntő.

A DK és az MKKP vereségéről úgy vélekedett, nem lehetett egyszerre hideget és meleget fújni, nem lehet két irányba kampányolni. – A DK O1G pályán próbálta előzni a Tiszát, de nem jött össze. És – tette hozzá – 

Gyurcsány visszavonulása hatalmas ziccer volt a DK-nak, amit nem használtak ki.

– A kutyák hasonló ívet futottak be, Woke menekülő pártot csináltak magukból, hogy aki fanyalog Magyar Pétertől, majd leszavaz rájuk, de retorikájától nem különböztek a Tiszától – vélekedett.

Beszélt arról is, hogy 2022-ben a NER repedésével a nómenklatúra burzsoázia képviselői rendre beépültek a Tiszába, és már hiányolják a leendő kormányban az egykori SZDSZ jelenlétét. Rubovszky Ritáról azt mondta, itt nyilvánvaló resataurációs szándék van, miszerint a 2010 előtti liberális kulturális világot szeretnék visszahozni.

A lemondásra felszólított közjogi méltóságok kapcsán azt mondta, az Alkotmánybíróság világossá tette, hogy 

a jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.

Akik arrogáns módon arról harsognak, hogy a jogállamot zárójelbe kell tenni, azok a bolsevizmus nyelvén beszélnek. – Itt elválik az ocsú a búzától, hogy kik azok, akik valóban a jogállam eszményét próbálták képviselni a NER-el szemben 2010 óta, és kik azok, akik, ha kell baloldali jelszavakat, ha kell, a jogállamiság bűvszavát kizárólag arra és annyiban használják, amennyiben a saját hegemon pozíciójukat megtartásához szükséges – mondta. Hozzátette, kettéválasztaná a Tisza elnökének listáját. Szerinte jó volna a GVH-t, NMHH-t, meg az önálló szabályozó szerveket külön kezelni. Az alaptörvény hibájának nevezte, hogy ezeket a szervek alkotmányba foglalásával leszakította a kormányzati kompetenciákat, ugyanakkor 

személyre szabott jogalkotással, és visszamenőleges hatállyal állítani helyre a jogállamot cifra oximoron.

Hozzátette, külön kategória azon független közjogi pozíciók, mint az államfő, a kúria elnöke, az alkotmánybírák személye, mert kifejezett jelentősége van annak, hogy a mandátumuk túlnyúlik parlamenti ciklusokon. Felidézte, korábban még gondolatként sem merült fel a Fideszben, hogy leváltsák például Sólyom Lászlót. Hozzátette, az is aggályos, hogy a miniszterelnöki két ciklust meghatározó törvényt is visszamenőlegesen kívánják alaptörvénybe foglalni. – Ez egy Lex Orbán, lássuk be – mondta Schiffer András.

Hangsúlyozta, 

aki jogállam ellenében akar jogállamot megvalósítani, annak nem a Fidesz alkotmánypolitikájával volt problémája az elmúlt 16 évben, hanem azzal, hogy azt Orbán csinálta és nem ő.

– Annak a NER hatalomgyakorlásával az volt a legfőbb problémája, hogy a saját pozícióit veszélyben érezte Orbán hatalomgyakorlása miatt – vélekedett Schiffer András.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

akitiosz
2026. április 23. 12:42
Ha ennyire jobban tud mindent is, akkor miért nem csinálja ő jobban? Csak egy bukott pártelnök egy 0%-os pártból. A jogot az országgyűlés csinálja a saját tetszése szerint. Ki másnak kellene?
ekeke1
2026. április 23. 12:23
Mi volt a választási TÉTJE : Hogy a két éve tiszásra átfestett korábban jobbikos,elempés,emeszpés,eszdéeszes, dékás,nomentumos,párbeszédes,emdéefes stb. mosléknak, a 2022-es hódmezővásárhelyi futóbolond helyett egy pszichopata szektavezetővel az élen sikerül-e újra a hatalomba kapaszkodni? (Lásd az MSZP-s zombik , strigák és honkupecek megnyilvánulásait). Eljön-e újra az "ő" országuk? Van-e a magyar nép többsége olyan idióta hogy a szintén külföldiek által beültetett Szálasi, Rákosi , Kádár után most ebben egy weberi brüsszelitának segédkezzen, Tokahontasszal, Csipkejózsikával dúsítva? Akar-e a nép többsége pénzét, életét , vérét Ukrajnáért áldozni? Akar-e migrációban, genderben, lmbtq-ban masírozni, tocsogni? A választ vasárnap ezekre a kérdésekre(is)megkaptuk : egyértelmű IGEN. Olyan jelöltekre is szavaztak többséggel, akiknek előtte megszólalniuk sem volt szabad a nyilvánosság előtt, nehogy kiderüljön mekkora gyökerek. Ilyenekre bízták az országot. Fogyasszák egészséggel.
ekeke1
2026. április 23. 12:11
És ha őszintén nem nézünk szemben azzal hogy a Fidesz-vagy amit annak nevezünk, valójában a név mögött eljáró személyek- mennyire elkúrták, mennyire megkönnyítették kinyírásunkat.. akkor mindig Mohács és Trianon között fogunk imbolyogni. No meg a "balsors ami állandóan minket tép" ideológia mentén. Mert a párt az csak egy szimbólum. Ebben a pártba helyezték milliók itthon és határon túli magyarok reményeiket, bizalmukat hogy ebből valaha újra Magyarország lesz és nem egy judeobolsevik homokozó. És ez a párt, illetve azok akik a név mögött eljártak, ezt bűnös gondatlanságból, vagy akár szándékosan elkúrták. A Fidesz nem szívességet tett vagy tesz. Meg volt fizetve, fel volt hatalmazva. Mint egy felfogadott ügyvéd az eljárásban. Ha gondatlan vagy bűnös, felelnie kell. Még egy sportklubnál és eredményei kapcsán is ítéletet, véleményt mondanak a szurkolók, felelősöket, kirúgásokat követelnek. Pedig az "csak" sport.És nem egy ország sorsa.
franciscofranco
2026. április 23. 12:08
ekeke1 2026. április 23. 12:05 Nézzük, hogy mi marad meg, mit tudsz megmenteni az elmúlt 16 évből? Május 9.re a fidesznek le kell tenni 42 nevet a fidesz listáról hogy az egyéni 10 mellé kiket akarnak képviselőnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!