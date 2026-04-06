Magyar Péter maga sem tudja azt, hogy miket hazudozik össze vissza (VIDEÓ)

2026. április 06. 06:58

A Tisza-vezér tavaly még azt írta, hogy egymilliárd forintba került a DPK nagyrendezvénye Budapesten. Később maga Magyar Péter tett ki egy dokumentumot, miszerint az csak 390 millió forintba került. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 70. rész.

2026. április 06. 06:58 1 p 1 5 12 Mentés

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére a Digitális Polgári Körök budapesti rendezvényéről szeptemberben azt írta, hogy 1 milliárd forintba fog kerülni. Magyar Péter azt sem tudja., miket hazudozik össze vissza Magyar már azt sem tudja, miket hazudik Ehhez képest rakta 2026. március 22-i ki azt a könnyen cáfolható kamudokumentumot, amin összegként 390 millió forint szerepelt.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

