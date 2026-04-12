Magyar Péter 50 százalékos feldolgozottság mellett nagy előnnyel vezet Budapest 3. számú választókerületében

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A Tisza Párt elnöke nagyjából tízezer szavazattal vezet.
Magyar Péternagy előnnnyel vezet Budapest 3. számú választókerületében. A Tisza Párt elnöke 50 százalékos feldolgozottság mellett 18 821 szavazattal 63 százalékon áll, a második helyen lévő Steiner Attila 29,88-ot ért el. A harmadik Grundtner András neve mellett ezer szavazat (3,49 százalék) áll.