Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt brüsszel Magyar Péter átverés

Befuccsolhat a kész átverés show

2026. április 20. 10:26

A tiszás vezértől az eurómilliárdok fejében mindazt követelik, ami megtorpedózza a magyar emberek jólétét.

2026. április 20. 10:26
Megyeri Dávid
Magyar Nemzet

„Nem túl sok idő kérdése, és megjósolhatóan föl fognak röppenni olyan kósza balos pletykák, miszerint a fideszesek direkt veszítették el a választásokat, hogy ne nekik kelljen bizonyos kellemetlen dolgokkal szembesülni és azokat végrehajtani. Gyülekeznek ugyanis a Brüsszelből fújt viharfellegek a választáson győztes Tisza Párt, illetve vezérürüjük, Magyar Péter feje felett, amelyek maratoni hosszúságú követeléslisták formájában manifesztálódnak.

Még alig csitultak el a mámoros, plakáttépkedéssel és -égetéssel, mocskosfideszezéssel körített győzelmi őrjöngés hullámai, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és csapata máris postázta a tételes, kőkemény lakosságellenes megszorításokkal telerakott számlát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Jön a szegények adója

Magyar Péter – úgy tűnik – már jó előre igyekezett felkészíteni támogatóit arra, hogy el fogják engedni az inflációt.

Ez pedig olyan széles körű társadalmi felháborodást válthat ki, amihez képest az 1995-ös Bokros-csomag utáni felhördülés, hatalmas országos vihar csupán lágy tavaszi szellő volt. Ezért aztán logikusnak tűnhet majd egyesek, a mostani triumfálók számára, hogy Orbán Viktorék előre felmérték a terepet, a lehetőségeket, a nemzetközi helyzet kilátásait, és furmányos módon erőnek erejével ki akarták vetni a kormányzati felelősséget a nyakukból. Természetesen ennek semmi alapja sem lesz, de a bizottsági elnöknő 27 pontos követeléslajstroma, majd annak szolgai teljesítése garantáltan sokkoló hatást fog kiváltani, főként azokból a naivakból, akik egy homályos hátterű fantompártra és annak nem kevésbé zavaros, agresszív macsókomplexusban szenvedő, cezaromániás, notórius hazudozó főnöke mellé álltak, és bizalmat szavaztak neki.” 

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Dermedve
2026. április 20. 12:03
Az uniós pénzekkel már baj van. Nem adják az egészet csak 17 milliárdot. Azt is csak akkor ha a 27 pont maradéktalanul, bizonyítottan, ellenőrizhető modon megvalósul. Ha igen akkot is csak csöpögtetni szándékoznak. Anélkül nem lesz gazdasági fellendülés. Marad a másik két módszer. Elvenni másoktól vagy adóztatni. Biztos népszerű lesz.
Válasz erre
0
0
csuszka
•••
2026. április 20. 11:56 Szerkesztve
nem, nem fog, hacsaknem még inkább eldurvul valahogy az iráni háború vagy következő 4 évben jön egy nagy recesszió Az EU-s pénznek az ára nagyrészt jogi reformok, nem pedig gazdaságiak. nem célja az EU-nak hogy visszajöjjön orbán Ettől még lesznek mesgzorítások valamilyen formában, de nem olyan durvák mint a Bokros csomag mert annyire nem rossz az orszég heyzete, és Magyar Péterék fokozatosabban fogják csinálni, részben korábbi kormáyntól örökölt helyzetre is fogni, és közben menni fog a cirkusz az elszámoltatással és ugye a Bokros csomag ellenére azért az MSZP majdnem ugyanannyi szavazatot kapott 98-ban mint 94'-ben és fej fej melett volt a vlasztás, mert sikerült a gazdaságot újraindítani. lehet most is ez lesz, nem lehet előr látni a jövőt persze
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. április 20. 11:55
'30-ban újra Viktor. Közte államcsőd.
Válasz erre
0
0
cartwright
2026. április 20. 11:37
Nem kósza balos pletykák röpködnek, hanem gyanúsan könnyen belement a kormányzó Fidesz a buktába. Már vasárnap este 9-kor. De erről nem szól egyik Fideszes arc sem, csak a keressük az okokat, meg majd változunk panelek mennek. Hogy lehet, hogy a 10 egyéniben nyert fideszes képviselő szorosan 1-2%-kal tudott nyerni? Hogy lehet, hogy az összes többi 15-20% kapott kevesebbet mint a tiszapos? Ha a választóknak meg lett mondva előre, hogy egyéniben is a tiszapra kell szavazni, hogy lehet a 10 fideszes győzelem? Olyan embereket választani, akik eddig nem talán nem is politizáltak, egy olyan kampánnyal, hogy nem beszélhetnek, nem mondhatnak semmit, mert akkor biztos a bukás. Áradozik a tiszap, a baloldal csóvál, Meder Peter is árad, nincs szebb a zakómnál. Fidesz farkát behúzza, helytállni se próbál Örül ukrán-unió, arany lófaszt lóbál. Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál ... Aki eztet elhiszi, maradjon a tónál ...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!