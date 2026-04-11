Az ukrán aranykonvoj ügyvédje fajsúlyos hálózati szereplő – véli a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkatársa

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán egy 2025 év elején Sárospatakon tartott fórumon maga számolt be róla, hogy Laczó Adriennnel közösen dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”. Tarr így fogalmazott: „(...) elmondhatom, mert most már nem titok, a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki a kiugrott bíró, a neve talán ismerős. Van egy egyesületük, aminek a nevét most nem mondom, (...) és ők ebben az egyesületben foglalkoznak azzal, hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítette az országot. (...) ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása”. Ezt a folyamatot és beavatkozást Tarr állítása szerint Donald Tusk 2023-as lengyelországi hatalomátvételéről mintáznák. Majd így folytatta: „Volt egy tizenegy fős, jogászokból álló társaság, akik előkészítették nagyon komoly, több hónapos, másfél éves munkával azt a reformot, és ahhoz kapcsolódóan nagyon sok mindent, amivel az a változás, ami Lengyelországban megtörtént, megtörténhetett”. De ugyanitt, ugyanekkor beszámolt arról is, hogy munkakapcsolatban állnak azokkal „a lengyel emberekkel, közösségekkel, amelyek motorjai voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak mindabban, ami most történik”. A Tisza Párttal és az érintett lengyel szervezetekkel közös munkafolyamatban Laczó Adrienn neve mint szakmai vezető merül fel.

Tisztogatni is kellene

Laczó 2025-ben egy politikai tüntetésen felszólalva kitért rá, hogy a Kúriában „kormány által kinevezett emberek a vezetők” kaptak helyet, egy esetleges „tisztogatás” célpontjaként jelölve meg a bírói csúcsszervet. A Hivatal munkatársa szerint ezek a kijelentések egy olyan átalakítás kommunikációs előkészítését jelentik, amelyet a Tisza Párt vezetői már konkrét tervként vázoltak fel. 2025 novemberében Juszt László műsorában Laczó pedig arról beszélt, hogy a jogállam helyreállításának „megvan a módja”. Az ügyvédnő-politikai aktivista szerzőként jelenik meg az úgynevezett „Felforgatókönyvben” is, ahol olyan szereplők mellett fejti ki gondolatait, mint Fleck Zoltán jogász, egyetemi oktató, aki a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta, hogy „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, valamint hogy „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”. Fleck elfogadhatatlan kijelentései után Laczó Adrienn is aláírta azt a közleményt, amelyben több mint két tucat értelmiségi állt ki a jogász professzor mellett.

Brüsszeli kapcsolatok és nyomásgyakorlás