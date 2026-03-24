Magyar Péter több hangfelvételt ígért: erről is hazudott (VIDEÓ)

Magyar Péter 2024. március 20-án a Budapesti Nyomozó Ügyészségen tett vallomása után a nyilvánosság elé állt, erős állításait a Schadl–Völner-ügyről még bizonyítékokkal nem támasztotta alá, de azt ígérte, hogy több, bizonyító erejű hangfelvétele is van. Néhány nappal később, március 23-án szombaton már azt közölte Magyar, hogy egyetlen hangfelvétele van, de az bizonyítja a három állítását, majd közölte, mielőtt kedd reggel belép az ügyészség épületébe, közzéteszi azt. Végül tehát azt az egy felvételt tette közzé, bár kedden, mikor kijött az ügyészségről, ismét szóba hozta, hogy van még több is. Azt mondta, „jelenleg ennyi hangfelvételt találtam, de keresek még, több helyre raktam el őket biztonsági okokból, és ha lesz még, azt is nyilvánosságra hozom”. Ami a többi felvételt illeti, azt mondta, készült olyan is, amelyen más kormánytaggal beszélt.

Magyar Péter az állítólagos hangfelvételekről is folyamatosan hazudott

Magyar azóta sem mutatott be újabb felvételeket

Magyar azóta egyetlen új felvételt sem hozott nyílvánosságra. Tehát a korábbi állításai, miszerint több felvétellel rendelkezne, egyértelmű hazugság volt.