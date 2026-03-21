Magyar Péter a Bajnaival való kapcsolatáról is hazudott (VIDEÓ)

Egy Bajnai nevével fémjelzett cég már fel is tűnt Magyar Péter mozgalma körül, az ügyvezető is megszólalt
A volt baloldali miniszterelnök köre azzal próbálta elrejteni a szerepét, hogy átnevezték osztrák leányvállalatukat.
A Tisza-vezér azt állított, semmi köze az alakulatának a Bajnai-féle adathalász csoporthoz. Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 54. rész.
Magyar Péter még 2024 tavaszán azt állította, hogy semmi köze nincs a Bajnai Gordon-féle Datadat csoporthoz.
2024. február 29-én regisztrálták a talpramagyarok.hu oldalt, amely a közösség és az egyesület bemutatását szolgálja. A Datadat-kör pedig rögtön feltűnik a weboldal adatkezelési tájékoztatójában, ahol két hozzájuk köthető entitás is említésre kerül. Az Estratos Digital GmbH egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.
„A cégadatokból kiderül, hogy a Magyar Péter közösségének honlapján megjelenő vállalat lényegében nem más, mint a Datadat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH,
amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek Ficsor Ádámék” .
A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is az egykori baloldali titkosszolgálati miniszter, és az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd Datadat GmbH címével.
ehhez az Ausztriában bejegyzett céghez érkezett az Amerikából küldött guruló dollárok jelentős része. A Datadat GmbH-t bízta ugyanis meg Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma a baloldal kultúraváltónak titulált kampányának lebonyolításával.
A bécsi székhelyű cég nem kevesebb, mint 1,4 milliárd forintot zsebelt be az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének mozgalmától.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP