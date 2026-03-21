Magyar Péter hazugságai datadat - cégcsoport bajnai Magyar Péter

Magyar Péter a Bajnaival való kapcsolatáról is hazudott (VIDEÓ)

2026. március 21. 07:08

A Tisza-vezér azt állított, semmi köze az alakulatának a Bajnai-féle adathalász csoporthoz. Magyar Péter ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 54. rész.

Kovács András
Magyar Péter még 2024 tavaszán azt állította, hogy semmi köze nincs a Bajnai Gordon-féle Datadat csoporthoz.

Magyar
Forrás: Ferenc ISZA / AFP

Magyar Péter ebben is hazudott

2024. február 29-én regisztrálták a talpramagyarok.hu oldalt, amely a közösség és az egyesület bemutatását szolgálja. A Datadat-kör pedig rögtön feltűnik a weboldal adatkezelési tájékoztatójában, ahol két hozzájuk köthető entitás is említésre kerül. Az Estratos Digital GmbH egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.

A cégadatokból kiderül, hogy a Magyar Péter közösségének honlapján megjelenő vállalat lényegében nem más, mint a Datadat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH, 

amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek Ficsor Ádámék” .

A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is az egykori baloldali titkosszolgálati miniszter, és az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd Datadat GmbH címével.

ehhez az Ausztriában bejegyzett céghez érkezett az Amerikából küldött guruló dollárok jelentős része. A Datadat GmbH-t bízta ugyanis meg Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma a baloldal kultúraváltónak titulált kampányának lebonyolításával. 

A bécsi székhelyű cég nem kevesebb, mint 1,4 milliárd forintot zsebelt be az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének mozgalmától.


states-2
2026. március 21. 07:43
Csak azt nem értem, hogy a Mandiner miért csak a drogos 75. hazugságánál tart, miközben már két éve ő a vezérlő csillaga a komcsiknak. És ha csak napi egyet hazudik, ami nagyon méltányos becslés, akkor is a 700-nál kellene tartani.
