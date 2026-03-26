„Ilyen emberek nem valók közénk” – megosztotta a Tisza Párt szimpatizánsait Magyar Péterék drogos botránya (VIDEÓ)

Magyar Péterék drogos bulijának házigazdája beismerő vallomást tett: „Szívtak, az biztos” (VIDEÓ)
Magyar Péter és Vogel Evelin bekéredzkedtek a radnaimark.hu-ról ismert szobába, ahová egy tányéron kokaint vittek be magukkal.
Radnai Márk, a párt alelnöke egy kiszivárgott hangfelvételen LSD-t és kokaint emlegetett.
Megosztotta a Tisza Párt szimpatizánsait Radnai Márk ügye. Mint ismert, a párt alelnöke egy kiszivárgott hangfelvételen LSD-t és kokaint emlegetett. Azt is megírtuk, hogy Magyar Péter beismerte: a drogokat emlegető felvételek valódiak. Az ügy a párt monori és jászberényi rendezvényein is téma volt, ahol a támogatók véleménye látványosan megoszlott – írja a Hír TV.
A megszólalók egy része szerint a történet politikai indíttatású támadás: „Véleményem szerint ez ilyen erőltetett próba. A másik lejáratására épül.”
Mások úgy vélik, ha volt is érintettség, az már a múlté: „Nem hiszek róla, hogy a Radnai Márk ilyen, most per pillanat. Lehet valamikor régen, fiatalabb korában. De most, ugyanis ez óriási felelőssége.”
Ugyanakkor több szimpatizáns határozottan elutasító álláspontot képvisel. Volt, aki zéró toleranciát hirdetett: „Én a kábítószerrel zéró toleranciába vagyok. Tehát bárki aki ilyeneket mond az elég furcsa számomra.”
Más még ennél is tovább ment, és egyértelművé tette: „Nem, ilyen emberek nem valók közénk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala