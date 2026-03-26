„Ilyen emberek nem valók közénk” – megosztotta a Tisza Párt szimpatizánsait Magyar Péterék drogos botránya (VIDEÓ)

Megosztotta a Tisza Párt szimpatizánsait Radnai Márk ügye. Mint ismert, a párt alelnöke egy kiszivárgott hangfelvételen LSD-t és kokaint emlegetett. Azt is megírtuk, hogy Magyar Péter beismerte: a drogokat emlegető felvételek valódiak. Az ügy a párt monori és jászberényi rendezvényein is téma volt, ahol a támogatók véleménye látványosan megoszlott – írja a Hír TV.

A megszólalók egy része szerint a történet politikai indíttatású támadás: „Véleményem szerint ez ilyen erőltetett próba. A másik lejáratására épül.”