tisza egyenes beszéd direkt36 zamecsnik péter atv Magyar Péter

A korábban Magyar Pétert dicsérő jogász is elismerte: megalapozott a Direkt36-os nyomozó elleni eljárás (VIDEÓ)

2026. március 26. 12:41

A büntetőjogász korábban a Tisza Párt vezetőjének elszámoltatási programjáró pozitívan nyilatkozott, most azonban Magyar Péterékkel szemben foglalt állást.

2026. március 26. 12:41
null

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fogalmazta meg véleményét Zamecsnik Péter, büntetőjogász a Tisza Párthoz köthető ügyek kapcsán.

A műsorban szóba került, hogy a Direkt36 beszámolója szerint egy volt NNI-s nyomozó azt állította: részt vett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ellen indított, általa is gyanúsnak tartott eljárásban. Az ATV azonban arról számolt be, a nyomozó ellen ezt követően hivatali visszaélés gyanújával vizsgálat indult.

Zamecsnik Péter az ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy jogi szempontból megalapozottnak tartja a gyanúsítást.

A megszólalás azért keltett figyelmet, mert több értelmezés szerint eltér attól a narratívától, amelyet Magyar Péter képvisel a volt nyomozó ügyében. A büntetőjogász korábban a Tisza Párt vezetőjének elszámoltatási programjáról is pozitívan nyilatkozott, ami tovább árnyalja mostani álláspontját.

A hivatali visszaélés célzatos bűncselekmény. (...) Teljesen mindegy mit hoz nyilvánosságra valaki, ezt nem szabad és nem is lehet. (...) Ezt sem a nyomozati utasítás, sem az eljárási szabályok nem teszik lehetővé. Jogos volt a Központi Főügyészség gyanúsítása”

– fogalmazott Zamecsnik Péter.

Összesen 15 komment

2istvsn
2026. március 26. 14:36
Láttátok volna a csaj arcát, miután nem ezt a választ kapta!! De ezen az esténnem csak ezt az egy maflást kapta. 🙂
csulak
2026. március 26. 14:18
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Picnic Niki
•••
2026. március 26. 13:46 Szerkesztve
Arról viszont hallgattok, h azt is mondta, hazaárulást sem Panyi, sem Szijjártó nem követett el
zakar zoltán béla
2026. március 26. 13:15
Láttam tegnap e Misi mókust . Szépen kanyarított,mint a MAGYAROK...
