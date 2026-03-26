A korábban Magyar Pétert dicsérő jogász is elismerte: megalapozott a Direkt36-os nyomozó elleni eljárás (VIDEÓ)

Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
A büntetőjogász korábban a Tisza Párt vezetőjének elszámoltatási programjáró pozitívan nyilatkozott, most azonban Magyar Péterékkel szemben foglalt állást.
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fogalmazta meg véleményét Zamecsnik Péter, büntetőjogász a Tisza Párthoz köthető ügyek kapcsán.
A műsorban szóba került, hogy a Direkt36 beszámolója szerint egy volt NNI-s nyomozó azt állította: részt vett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ellen indított, általa is gyanúsnak tartott eljárásban. Az ATV azonban arról számolt be, a nyomozó ellen ezt követően hivatali visszaélés gyanújával vizsgálat indult.
Ezt is ajánljuk a témában
Zamecsnik Péter az ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy jogi szempontból megalapozottnak tartja a gyanúsítást.
A megszólalás azért keltett figyelmet, mert több értelmezés szerint eltér attól a narratívától, amelyet Magyar Péter képvisel a volt nyomozó ügyében. A büntetőjogász korábban a Tisza Párt vezetőjének elszámoltatási programjáról is pozitívan nyilatkozott, ami tovább árnyalja mostani álláspontját.
A hivatali visszaélés célzatos bűncselekmény. (...) Teljesen mindegy mit hoz nyilvánosságra valaki, ezt nem szabad és nem is lehet. (...) Ezt sem a nyomozati utasítás, sem az eljárási szabályok nem teszik lehetővé. Jogos volt a Központi Főügyészség gyanúsítása”
– fogalmazott Zamecsnik Péter.
Nyitókép: Képernyőkép