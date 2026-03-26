A korábban Magyar Pétert dicsérő jogász is elismerte: megalapozott a Direkt36-os nyomozó elleni eljárás (VIDEÓ)

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fogalmazta meg véleményét Zamecsnik Péter, büntetőjogász a Tisza Párthoz köthető ügyek kapcsán.

A műsorban szóba került, hogy a Direkt36 beszámolója szerint egy volt NNI-s nyomozó azt állította: részt vett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ellen indított, általa is gyanúsnak tartott eljárásban. Az ATV azonban arról számolt be, a nyomozó ellen ezt követően hivatali visszaélés gyanújával vizsgálat indult.