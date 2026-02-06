A Tisza Párt valódi arca: erre készül Magyar Péter, ha megnyerné a választást

A különadók mellett is kimagasló eredményekkel zárta a 2024-es és az előrejelzések szerint a 2025-ös évet is a hazai bakrendszer.

Kamuprogram és konvergenciaprogram

A napokban derült fény a Tisza Párt trükkjére, amivel a választókat akarják megtéveszteni. Egy korábbi tiszás részletesen beszámolt róla, hogy részben azért is lépett ki Magyar Péteréktől, mert az elveivel összeférhetetlen az ellenzéki párt kampánya, amelynek lényege, hogy

Magyarék készítenek egy 140 oldalas kamuprogramot, amelyet a pártelnök többszöri halogatás után szombaton mutat be, ám a valódi terveket a tavaly ősszel kiszivárgott 600 oldalas „konvergenciaprogram” tartalmazza, amely 2035-ig az élet minden területén brutális megszorításokat tartalmaz mind a magyar családoknak, mind a hazai vállalkozásoknak.

A kedvezményezettek pedig a tőkepiaci szereplők és a globális nagyvállalatok lennének. Ez az, amiről Tarr Zoltán tavaly nyáron elmondta, nem beszélnek róla a választások előtt, mert ha ezt megtennék, elbuknának. A kettős kampányt alátámasztja Kapitány István és Kármán András pénteki beszélgetése is.