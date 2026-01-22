Von der Leyen elmenekült, a gazdák nyertek, előszedték a BKK-t Egressy Mátyás miatt, Szoboszlai pedig kapitány lehet

Erre egész Európa felfigyel: Magyarországról beszéltek az oroszok, majd kiosztottak néhány pofont
Putyin külügyminisztere szerint ebben jobb Orbán, mint Macron vagy Merz.
Ezek voltak a legolvasottabb híreink szerdán.
Ursula von der Leyen úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban; a Guardian és a Times egyetért valamiben: Szoboszlai egy nap ég kapitány lehet; bíróságra vinnék az európai gazdáknak előnytelen Mercusor egyezményt; Egressy Mátyást leszállították éjszaka a buszról, felmerült a BKK felelőssége; Lavrov Orbán Viktrot méltatta – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat szerdán. Olvasson bele legolvasottabb cikkeinkbe!
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban „egészséges erők” ébrednek, amelyek elsősorban nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe az „imperiális ambíciók” helyett.
külön méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pragmatizmusáért és azért, mert szerinte a magyar kormányfő polgárai érdekeit tartja szem előtt.
Lavrov később bírálta Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt, mondván: elvesztették józan ítélőképességüket.
Egyre többen látják a magyar klasszisban a Liverpool jövőbeli csapatkapitányát. Már nemcsak a szurkolók, de a szigetországi szakírók szerint is a szerződéshosszabbítás előtt álló Szoboszlai lehet a klub hosszútávú vezére.
Noha a szurkolói körökben egy ideje már a magyar sztár testesíti meg az egyik C betűre esélyes személyt, a This Is Anfield most egy összegző cikkben mutatott rá, hogy egyre több, a klub belső köreit jól ismerő hang is Szoboszlai Dominiket jósolja a csapat lehetséges jövőbeli vezérének. Az írásban két konkrét példát hoznak. Az egyik a The Guardian újságírójától, Andy Huntertől származik, aki szó szerint azt írta, hogy a Liverpoolnál
potenciális jövőbeli kapitányként tekintenek rá”,
míg Paul Joyce a The Timestól egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a magyar játékost
a klub jövőbeni kapitányaként tartják számon.”
Már nemcsak a szurkolók látják?
Fontos döntést hozott az Európai Parlament a vitatott Mercosur-megállapodás ügyében. A képviselők többsége amellett szavazott, hogy jogi útra tereljék az egyezményt, amely súlyos következményekkel járna az európai, köztük a magyar gazdák számára. A jogi lépést elsősorban azok az országok támogatták, amelyek régóta bírálják a megállapodást, köztük Magyarország és Franciaország.
Megszavazták a vitatott szabadkereskedelmi egyezmény megtámadását.
Kiemelt erővel keresi a rendőrségen túl az egész ország, hova tűnt Egressy Mátyás, akinek szombat hajnalban veszett nyoma Budapesten. A 18 éves fiatal az Ötkertben bulizott, onnan indult el, azonban már nem ért haza, mint azt az édesapja a Blikknek elmondta, a fiú a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel haza is juthatott volna a XI. kerületi otthonában, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia.
Egressy Mátyás édesapja kijelentette, a fia zsebeit kipakolhatták, hiszen a telefonja ott jelzett legutóbb. „Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.”
A szombat hajnalban eltűnt fiút az egész ország keresi.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban. Az Európai Bizottság elnöke, amilyen hamar csak tehette, visszamenekült Brüsszelbe, így meg sem várta, hogy Donald Trump megtartsa a nagy port kavart beszédét Grönlandról, a NATO-ról és Európáról. Az Euractiv szerint von der Leyen ezzel még annak a lehetőségét is elkerülte, hogy akár véletlenül személyesen kelljen találkoznia az USA vezetőjével, és netán szemtől szemben kelljen vele beszélnie az egyre feszültebb amerikai és európai kapcsolatokról.
A brüsszeli sajtó sem érti, miért menekült el a lehetőség elől a Bizottság közleményekben és szavakban oly bátor elnöke.
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP