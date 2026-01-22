Von der Leyen elmenekült, a gazdák nyertek, előszedték a BKK-t Egressy Mátyás miatt, Szoboszlai pedig kapitány lehet

Ursula von der Leyen úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban; a Guardian és a Times egyetért valamiben: Szoboszlai egy nap ég kapitány lehet; bíróságra vinnék az európai gazdáknak előnytelen Mercusor egyezményt; Egressy Mátyást leszállították éjszaka a buszról, felmerült a BKK felelőssége; Lavrov Orbán Viktrot méltatta – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat szerdán. Olvasson bele legolvasottabb cikkeinkbe!

Erre egész Európa felfigyel: Magyarországról beszéltek az oroszok, majd kiosztottak néhány pofont

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban „egészséges erők” ébrednek, amelyek elsősorban nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe az „imperiális ambíciók” helyett.