Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
davos ursula von der leyen bkk orbán viktor

Von der Leyen elmenekült, a gazdák nyertek, előszedték a BKK-t Egressy Mátyás miatt, Szoboszlai pedig kapitány lehet

2026. január 22. 05:29

Ezek voltak a legolvasottabb híreink szerdán.

2026. január 22. 05:29
null

Ursula von der Leyen úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban;  a Guardian és a Times egyetért valamiben: Szoboszlai egy nap ég kapitány lehet; bíróságra vinnék az európai gazdáknak előnytelen Mercusor egyezményt; Egressy Mátyást leszállították éjszaka a buszról, felmerült a BKK felelőssége; Lavrov Orbán Viktrot méltatta – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat szerdán. Olvasson bele legolvasottabb cikkeinkbe!

Erre egész Európa felfigyel: Magyarországról beszéltek az oroszok, majd kiosztottak néhány pofont

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Németországban és Franciaországban „egészséges erők” ébrednek, amelyek elsősorban nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe az „imperiális ambíciók” helyett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

külön méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pragmatizmusáért és azért, mert szerinte a magyar kormányfő polgárai érdekeit tartja szem előtt.

Lavrov később bírálta Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt, mondván: elvesztették józan ítélőképességüket.

Ezt is ajánljuk a témában

A Guardian és a Times ugyanazt állítja Szoboszlairól – nem véletlen, ami vele történik

Egyre többen látják a magyar klasszisban a Liverpool jövőbeli csapatkapitányát. Már nemcsak a szurkolók, de a szigetországi szakírók szerint is a szerződéshosszabbítás előtt álló Szoboszlai lehet a klub hosszútávú vezére.

Noha a szurkolói körökben egy ideje már a magyar sztár testesíti meg az egyik C betűre esélyes személyt, a This Is Anfield most egy összegző cikkben mutatott rá, hogy egyre több, a klub belső köreit jól ismerő hang is Szoboszlai Dominiket jósolja a csapat lehetséges jövőbeli vezérének. Az írásban két konkrét példát hoznak. Az egyik a The Guardian újságírójától, Andy Huntertől származik, aki szó szerint azt írta, hogy a Liverpoolnál 

potenciális jövőbeli kapitányként tekintenek rá”,

míg Paul Joyce a The Timestól egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a magyar játékost 

a klub jövőbeni kapitányaként tartják számon.”

Ezt is ajánljuk a témában

Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!

Fontos döntést hozott az Európai Parlament a vitatott Mercosur-megállapodás ügyében. A képviselők többsége amellett szavazott, hogy jogi útra tereljék az egyezményt, amely súlyos következményekkel járna az európai, köztük a magyar gazdák számára. A jogi lépést elsősorban azok az országok támogatták, amelyek régóta bírálják a megállapodást, köztük Magyarország és Franciaország.

Ezt is ajánljuk a témában

Előszedték a BKK-t az eltűnt Egressy Mátyás ügyében – leszállították a buszról és nem jött érte segítség

Kiemelt erővel keresi a rendőrségen túl az egész ország, hova tűnt Egressy Mátyás, akinek szombat hajnalban veszett nyoma Budapesten. A 18 éves fiatal az Ötkertben bulizott, onnan indult el, azonban már nem ért haza, mint azt az édesapja a Blikknek elmondta, a fiú a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel haza is juthatott volna a XI. kerületi otthonában, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia. 

Egressy Mátyás édesapja kijelentette, a fia zsebeit kipakolhatták, hiszen a telefonja ott jelzett legutóbb. „Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.”

Ezt is ajánljuk a témában

Von der Leyen hanyatt-homlok menekült Davosból: a Bizottság vezetője véletlenül sem akart összefutni Trumppal

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban. Az Európai Bizottság elnöke, amilyen hamar csak tehette, visszamenekült Brüsszelbe, így meg sem várta, hogy Donald Trump megtartsa a nagy port kavart beszédét Grönlandról, a NATO-ról és Európáról. Az Euractiv szerint von der Leyen ezzel még annak a lehetőségét is elkerülte, hogy akár véletlenül személyesen kelljen találkoznia az USA vezetőjével, és netán szemtől szemben kelljen vele beszélnie az egyre feszültebb amerikai és európai kapcsolatokról.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. január 22. 07:12
Mindig elmenekül, csak az a baj rosszabnál rosszabb ötletekkel jön vissza.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!