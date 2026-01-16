Ft
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij vidnyánszky magyar péter nagy ervin zámbó jimmy orbán

Kedves Nagy Ervin, közeleg április 12. – közeleg ismét a padló

2026. január 16. 15:52

A színész abban a hitben él, hogy az új Zelenszkijnek tartják őt a jobboldalon. Szegény.

2026. január 16. 15:52
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Nagy Ervin ismét a hírek élén. 

Alig ébredek föl, és máris a híradóban látom arról beszélni, hogy valakit összerugdosott. A minap meg Vidnyánszky Attila értékálló, kulturált magaviseletre oktatta, gőgjének okát firtatta. 

A Király című tévésorozatban nyújtott alakítását Zámbó Jimmy fia így kommentálta. „Szerintem apu nem volt ilyen bohém, meg ennyire butuska, nem ennyire eszeveszett, mint ahogyan ő játssza. Sokkal inkább úriember volt apu.”

A Vidnyánszky által említetti gőg az ókori görögöknél az isteneket is kihívó, elvakult büszkeséget jelentette. Ez egy olyan belső állapot, amelyben az egyén felsőbbrendűnek érzi magát másoknál és úgy véli, a szabályok rá nem vonatkoznak.

Ráadásul a hübrisz gyakran szül erőszakot.

Amikor valaki úgy érzi, elvitathatatlan joga van a hatalomhoz vagy az igazsághoz, az ellentmondást nem érveléssel, hanem erővel próbálja elnyomni.

Talán éppen ezért lehet Nagy Ervin Magyar Péter katonája, potenciális kulturális miniszterjelöltje. Tudjuk, Pojáca tavaly nyáron – a sértett elmondása szerint – pofon vágott valakit, aztán elragadta tőle a telefonját és a Dunába dobta. Mindez történt azután, hogy Pojáca földön csúszva-mászva, fiatal lányok lába között közlekedett – igazán politikushoz méltóan...

Zsák a foltját, gondolhatják sokan. Nagy Ervinben is van ám nárcizmus rendesen.

S miközben a Tisza Párt egyik meghatározó figurájává vált színész rendszeresen felszólal a fizikai és verbális erőszak ellen, egy már korábban nyilvánosságra került történet és videó alapján maga is beszélt egy általa elkövetett, súlyosan erőszakos cselekményéről. 

A Bors 2019-ben Összevert egy férfit az utcán Nagy Ervin címmel közölt cikket. A történetet először Krizsó Szilvia beszélgetős műsorában adta elő, ahol az „összeverést” Nagy Ervin azzal a hősiesnek szánt elemmel próbálta igazolni, hogy ő csak egy gyermeket és nőt védelmezett.

A színész a Joy.hu-nak már úgy nyilatkozott, hogy két hajléktalan verekedett össze, és ebbe az összetűzésbe avatkozott bebele, majd – saját szavaival élve – „a bácsit elrugdalta a helyszínről”.

Tegnapi bejegyzésében meg arról ír, hogy „A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot!”

Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!

Innen is üzenem, hogy nem félünk!

Naná, hogy Orbán a hibás, amiért Magyar Péter lehallgatta a saját feleségét...

A mocskolódás, az erőszak bizony Magyar Péter territóriuma. Amikor minősíthetetlen jelzőkkel illette a templomból kijövő papot és kíséretét, Pojáca száját magyarázat helyett csak gyalázkodás hagyja el;

Toka tábornok pedig erőszakosan el is löki a Mandiner munkatársát.

És akkor jön Nagy Ervin, és az erőszakos fellépésért természetesen Orbánt okolja. Normális? Vagy folyamatosan növekvő gőgjében úgy érzi, elvitathatatlan joga van a hatalomhoz?

Mindezekkel a fejemben arra ébredtem, hogy a híradóban Nagy a Ervin a következőket mondja Krizsó Szilviának. Kérdés: 

„– Verekedni nem szoktál? – Nem tudom, hogy elmondjam-e? Most megrugdaltam valakit. Összerúgtam a lábát és belerúgtam egy tizenkettőt. (...) Aztán el akartam lépni, és torkon vágtak, és akkor ezt így nem hagytam. És akkor agyon... kicsit… igen.” 

Mindez különösen érdekes a Gulyás Mártonnak adott nyilatkozata fényében. – Nincs politikai libidód?  – Nem, politikusi ambícióm nincs. Én államférfiakat szeretnék látni. Államférfiúi van, nem politikusi. Én vagyok az új Zelenszkij, ilyeneket olvastam magamról” – mondta. Vayis a színész úr abban a hitben él, hogy az új Zelenszkijnek tartják őt a jobboldalon.

Szegény.

Nem baj, kedves Ervin!  Más meg Napóleonnak gondolja magát. Hogy ez mit jelent, arról inkább nem szólok.

Mint mondja, a dunaújvárosi kultúrából jön, ahol „ha valakit seggbe rúgtak a kocsmában, ha becsmérel vagy az anyánkat szidja, akkor kihívjuk a kocsma elé. Én ebből a kultúrából jövök, és nem is fogok megváltozni.”

Azért nem árt elgondolkodni a változtatáson.

Közeleg április 12. Közeleg ismét a padló.

***

BRÉKING: Összeomlott a magyar állam, és már csak Magyar Péter mentheti meg!

Hollandia hóban biciklizik, a német Zöldek sózzák a járdát és izzítják a szénerőműveket – mi ilyenkor a biztos választás?

(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

***

 

