S miközben a Tisza Párt egyik meghatározó figurájává vált színész rendszeresen felszólal a fizikai és verbális erőszak ellen, egy már korábban nyilvánosságra került történet és videó alapján maga is beszélt egy általa elkövetett, súlyosan erőszakos cselekményéről.

A Bors 2019-ben Összevert egy férfit az utcán Nagy Ervin címmel közölt cikket. A történetet először Krizsó Szilvia beszélgetős műsorában adta elő, ahol az „összeverést” Nagy Ervin azzal a hősiesnek szánt elemmel próbálta igazolni, hogy ő csak egy gyermeket és nőt védelmezett.

A színész a Joy.hu-nak már úgy nyilatkozott, hogy két hajléktalan verekedett össze, és ebbe az összetűzésbe avatkozott bebele, majd – saját szavaival élve – „a bácsit elrugdalta a helyszínről”.

Tegnapi bejegyzésében meg arról ír, hogy „A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot!”