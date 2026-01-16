„– Verekedni nem szoktál? – Nem tudom, hogy elmondjam-e? Most megrugdaltam valakit. Összerúgtam a lábát és belerúgtam egy tizenkettőt. (...) Aztán el akartam lépni, és torkon vágtak, és akkor ezt így nem hagytam. És akkor agyon... kicsit… igen.”
Mindez különösen érdekes a Gulyás Mártonnak adott nyilatkozata fényében. – Nincs politikai libidód? – Nem, politikusi ambícióm nincs. Én államférfiakat szeretnék látni. Államférfiúi van, nem politikusi. Én vagyok az új Zelenszkij, ilyeneket olvastam magamról” – mondta. Vayis a színész úr abban a hitben él, hogy az új Zelenszkijnek tartják őt a jobboldalon.
Nem baj, kedves Ervin! Más meg Napóleonnak gondolja magát. Hogy ez mit jelent, arról inkább nem szólok.
Mint mondja, a dunaújvárosi kultúrából jön, ahol „ha valakit seggbe rúgtak a kocsmában, ha becsmérel vagy az anyánkat szidja, akkor kihívjuk a kocsma elé. Én ebből a kultúrából jövök, és nem is fogok megváltozni.”