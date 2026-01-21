Így áll most a Fidesz és a Tisza versenye, bebandukolt az ATV-be Magyar Péter új tótumfaktuma, és ezért veszélyeztetné Magyarország biztonságát az Európai Bizottság

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye
Annak is utánajártunk, mire lehet következtetni a Fidesz kongresszusán elhangzottakból.
Ezt mutatja a legfrissebb felmérés, Kapitány Istvánnak szinte semmit sem sikerült eltalálnia, és az is kiderült, mik a SAFE védelmi hitelprogram feltételei. Ezek voltak a keddi nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
A választáshoz közeledve a Fidesz és a Tisza Párt támogatottságát érintő felmérések is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt versenye? Mire lehet következtetni a legfrissebb adatokból? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült.
A választás előtt 12 héttel látható erőviszonyok kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: kevés olyan elrugaszkodási pontot lát, ami változtathat a jelenlegi erőviszonyokon, amelyek szerint a Fidesz vezet és a Tisza az üldöző.
Mint fogalmazott: „azért fontos ezt elmondani rögtön a műsor elején, mert változatlanul nem tett le az ellenfél kórusa arról, hogy azt a képet rögzítse a választók fejében, hogy a Tisza vezet, és a Fidesz van lemaradva. Érdemes lenne kitérni arra, hogy miért ez a szándékuk, és miért mondják ezt, de azért beszéljünk az igazságról, a valóságról is”.
a Fidesz: 45, a Tisza: 40. ez ugyanazt mutatja, mint a decemberi kutatásunk. nincs változás az erőviszonyokban. a Fidesz vezet”
– szögezte le.
Kapitány István nemrég az ATV stúdiójában fogalmazott meg kritikákat a magyar kormánnyal szemben. Magyar Péter újdonsült gazdasági főtanácsadója azonban, mint kiderült, nem igazán nézett utána azoknak a témáknak, melyekről „szakértői” véleményét kifejtette.
Erre Kohán Mátyás kollégánk mutatott rá Facebook-bejegyzésében.
Kapitány István például azzal ostorozta a magyar kormányt, hogy a fogyasztás Magyarországon a legalacsonyabb az EU-ban. Kohán Mátyás azonban rámutatott, hogy ez tényszerűen nem igaz,
a legfrissebb adatok szerint Lettországban (Baltikum! Eurózóna! Kérlelhetetlen oroszellenesség! Jogállam! Satöbbi) a legalacsonyabb.
Ettől még persze ez a mutató csak manipulációra alkalmas, mert a magas ingatlantulajdonosi arányú, ezért magas lakossági megtakarítási rátájú, illetve alacsony rezsijű országokat szegényebbeknek mutatja a magas rezsijű albérlő országoknál (ezért van benne Románia Csehország és Észtország előtt, ami nonszensz), de a tény tény: Kapitány úr adatai pontatlanok.”
Kapitány István téves információkra hivatkozva próbálta volna szégyenpadra ültetni Magyarországot, és olyan programokat javasolt, amelyeket a kormány már megvalósított.
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogram feltétele a jogállamiság tiszteletben tartás – írja az Euractiv.
Magyarország 16,2 milliárd eurós igényléséről még nem született döntés, mert Kaja Kallas, az EU szélsőségesen magyarellenes külügyi főképviselője már decemberben felvetette ezt a problémát a tagállammal kapcsolatban.
A Bizottság hangsúlyozta: minden országnak be kell tartania a szabályokat, de egyelőre nem világos, mennyire lesznek ezek ténylegesen kikényszeríthetők.
A tét 16 milliárd euró.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala