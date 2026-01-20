Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Annak is utánajártunk, mire lehet következtetni a Fidesz kongresszusán elhangzottakból.
A választáshoz közeledve a Fidesz és a Tisza Párt támogatottságát érintő felmérések is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt versenye? Mire lehet következtetni a legfrissebb adatokból? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült.
A választás előtt 12 héttel látható erőviszonyok kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: kevés olyan elrugaszkodási pontot lát, ami változtathat a jelenlegi erőviszonyokon, amelyek szerint a Fidesz vezet és a Tisza az üldöző.
Mint fogalmazott: „azért fontos ezt elmondani rögtön a műsor elején, mert változatlanul nem tett le az ellenfél kórusa arról, hogy azt a képet rögzítse a választók fejében, hogy a Tisza vezet, és a Fidesz van lemaradva. Érdemes lenne kitérni arra, hogy miért ez a szándékuk, és miért mondják ezt, de azért beszéljünk az igazságról, a valóságról is”.
a Fidesz: 45, a Tisza: 40. ez ugyanazt mutatja, mint a decemberi kutatásunk. nincs változás az erőviszonyokban. a Fidesz vezet”
– szögezte le.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a fenti adatokat annyiban árnyalta, hogy
ami a Gáboréknál 45, az nálunk 47, de a 40-ben egyetértünk. Azaz a Tisza és a Fidesz között érdemi, a hibahatáron túli különbség van”
– szögezte a Nézőpont intézet vezetője is.
Mint a szakértő aláhúzta: Orbán Viktornak a Fidesz kongresszusán elhangzott beszéde alapján ugyanakkor szándékában állhat az is, hogy 2022-es választásokon elért eredményéhez (52 százalék) kapcsolódó tartalékokat is mozgósítsa. Mint rámutatott: a kormányfő „már nem először Budapesthez és a fiatalokhoz külön szólt”.
Ez szerinte ráadásul „teljesen logikus a lépés, és ez is összhangban van azzal, hogy
egy jól szervezett, stratégiában gondolkodó, a választás napjától visszafele számláló, higgadt, nyugodt párt. Arra is oda tud figyelni, hogy hol vannak azok a választói csoportok, akiket külön meg kell szólítani, akiknek üzeneteket kell küldeni”
– tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.
