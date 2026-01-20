Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye

A választáshoz közeledve a Fidesz és a Tisza Párt támogatottságát érintő felmérések is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt versenye? Mire lehet következtetni a legfrissebb adatokból? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült.

G. Fodor Gábor: Nincs változás az erőviszonyokban

A választás előtt 12 héttel látható erőviszonyok kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: kevés olyan elrugaszkodási pontot lát, ami változtathat a jelenlegi erőviszonyokon, amelyek szerint a Fidesz vezet és a Tisza az üldöző.