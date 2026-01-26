Ft
tisza párt magyar péter róna dániel

A hibát hibára halmozó tiszás kampányát segítheti Magyar Péter lecserélt kulcsembere, aki a hírhedt 21 Kutatóközpontnál is dolgozott

2026. január 26. 17:13

Seprenyi Anita segítette felépíteni Magyar Péter kampányát a kezdetek kezdetén, de feltűnt Róna Dániel mellett is, aki maga ismerte be, hogy a 2022-es kampányban manipulált mérések is napvilágot láttak.

2026. január 26. 17:13
null

Információink szerint a köznevetség tárgyává lett – nem állt az emberek elé, tv-készüléket küldött maga helyett – Ráki Zsolt kampányát segíti a Magyar Péter mellől landolt Seprenyi Anita. A név onnan lehet ismerős, hogy Seprenyi korábban Magyar Péter sajtósa és személyi asszisztense volt, ám később kiesett a pikszisből, vélhetően akkor, amikor Ifj. Farkas Dezső távozott a Tisza Pártból. 

Mint arról a Mandiner is beszámolt, ifj. Farkas Dezsőről derült ki, hogy feleségén és egy céges kapcsolaton keresztül az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botrányához köthető. Az ugyanakkor nem világos, hogy Magyar Péter tudott-e róla, hogy a lecserélt Seprenyi a gyulai jelölt mellé szegődött. Seprenyi Anitáról egyébként a 444.hu nem kevesebbet állított egy 2024. júliusi cikkben, minthogy 

ő segítette a háttérből felépíteni Magyar Péter kampányát és országjárását. 

A képen: Seprenyi Anita és ifj. Farkas Dezső / Kép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Azelőtt, hogy Magyar Péter mellett kezdett el még a Tisza születésénél bábáskodni, a CEU-n tanult Seprenyi a 21 Kutatóközpont munkatársa és projektvezetője volt

Azé a 21 Kutatóközponté, amelynek igazgatója, Róna Dániel korábban elismerte, hogy manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.

Úgy látszik, ezt a vonalat vihetik tovább, hiszen ez az a közvéleménykutató-cég, amelyik a legvadabb méréseket hozza a Tisza kapcsán. Ismert

a 21 Kutatóközpont mérte a Tiszát a részvételüket biztosra mondó, és pártot választani tudó szavazóknál 52–36-ra azután – micsoda időzítés – hogy az egész ország felháborodott a Tisza-adó kiszivárgott tervei és Tarr Zoltán mondatai miatt. 

Róna Dániel volt az, aki 2024 októberében először állította azt, hogy a Tisza népszerűbb a Fidesznél, majd nem sokkal később a Partizánban már hosszasan magyarázkodott arról, miért is nem teljesen valós ez a következtetés.

A Seprenyi szál aligha lehetett véletlen, hiszen a legszélsőségesebb eredményeket ez a központ teszi közzé, sőt Magyar Péterrel előfordult már, hogy akkor beszélt az adatokról, amikor azok még nyilvánosságra sem kerültek. 

A 21 Kutatóközpont neve szerepel a guruló dollárokról szóló USAID-jelentésben is: eszerint The German Marshall Fund (GMF) többször támogatta a 21 Kutatóközpontot, hogy a baloldal javára befolyásolja méréséivel a kampányt. De a kutatóközpont szorosan együttműködik a CEU-val is.

Róna Dániel, a központ igazgatója pedig a balliberális oldal kampányainak állandó segítője. 

2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, 2017 decemberétől a parlamenti választásokig pedig Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. 2019 augusztusától az önkormányzati választásokig részt vett Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánycsapatában is. 2018 nyarán kezdett dolgozni a Momentumnak. 

Most pedig beállt a Tisza mögé.

Róna Dániel vezetésével a 21 Kutatóközpont egyébként középpontjában állhat a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának, amelynek a Magyar Nemzet szerint tagja a Medián, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet is. A lap úgy tudja, ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” a Tisza Párt vezetését mutatják ki. A cikk szerint Róna maga is arról beszélt, hogy a 2022-es választások előtt létezett egy kutatói tanács nevű fórum, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre.

„A központi kampánycsapat hívott közvélemény-kutatókat, hogy átbeszéljék a helyzetet” 

– idézte fel Róna, aki maga is részt vett az egyeztetéseken. Elmondta azt is, hogy nem voltak megfelelő minőségűek azok a kutatások, amelyek szoros versenyt mutattak a Fidesz és a baloldal között. A Magyar Nemzet állítása alapján

Hann Endre, a Medián vezetője szintén beszélt a közvélemény-manipulációról és a hamis felmérésekről. Elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója találóan úgy fogalmazott: Róna Dániel a közvélemény-kutatás helyett bevezette a közvéleményformáló-kutatás fogalmát.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

