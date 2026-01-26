A hibát hibára halmozó tiszás kampányát segítheti Magyar Péter lecserélt kulcsembere, aki a hírhedt 21 Kutatóközpontnál is dolgozott

Információink szerint a köznevetség tárgyává lett – nem állt az emberek elé, tv-készüléket küldött maga helyett – Ráki Zsolt kampányát segíti a Magyar Péter mellől landolt Seprenyi Anita. A név onnan lehet ismerős, hogy Seprenyi korábban Magyar Péter sajtósa és személyi asszisztense volt, ám később kiesett a pikszisből, vélhetően akkor, amikor Ifj. Farkas Dezső távozott a Tisza Pártból.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, ifj. Farkas Dezsőről derült ki, hogy feleségén és egy céges kapcsolaton keresztül az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botrányához köthető. Az ugyanakkor nem világos, hogy Magyar Péter tudott-e róla, hogy a lecserélt Seprenyi a gyulai jelölt mellé szegődött. Seprenyi Anitáról egyébként a 444.hu nem kevesebbet állított egy 2024. júliusi cikkben, minthogy