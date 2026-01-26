Ft
tisza szigetek nagy attila tibor ráki zsolt

Napi abszurd a Tiszától: egy tévét küldött maga helyett a párt gyulai jelöltje

2026. január 26. 13:18

Ráki Zsolt „digitális pultozás” keretében mutatkozott be, ami még Nagy Attila Tibor politikai elemzőnél is kiverte a biztosítékot.

2026. január 26. 13:18
null

Meglepő húzással élt Ráki Zsolt, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje Gyulán: nem állt ki az emberek elé, egy televíziókészüléket küldött maga helyett, mondván, digitális pultozás keretében mutatkozik be – vette észre a Beol.hu.

Ráki azzal magyarázta a meglepő mutatványt, hogy nem lehet ott mindenhol személyesen. 

Kép forrása: Képernyőfotó, Facebook

A nem mindennapi megoldás országos visszhangot váltott ki, sokan el sem akarták hinni, annyira megdöbbentek. 

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
„Ez valami hihetetlen! Nem láttam még olyat, hogy egy helyi képviselőjelölt nem képes megjelenni a helyi választópolgárok előtt, és tévékészüléket küld maga helyett...”

– írta közösségi oldalán Nagy Attila Tibor politikai elemző. Az elemző arról is ír, hogy mindezt az egyik Tisza-sziget még a közösségi oldalra is posztolta

Bohár is megszólalt a meglepő eset kapcsán

„A gyulai tiszás képviselőjelölt nem mer kimenni az utcára, nehogy kérdezzenek tőle, ezért az aktivistái kivittek egy tévét, amin végtelenítve mutogatják a jelölt videóit. És tiszás képviselő akar lenni! A Tisza tényleg mindent képes alulmúlni” – kommentálta az esetet közösségi oldalán Bohár Dániel. 

Ráki Zsolt egyébként ott volt a héten Strasbourgban Magyar Péterrel – élőben nézte végig ahogy a tüntető gazdák keresetlen szavakkal helyretették a Tisza elnökét. Erről bővebben itt olvashat

Gyulán különösen recsegnek, ropognak a Tisza-szigetek. Mint arról a Mandiner beszámolt:  egy olvasónk szúrta ki, hogy a Gyulai csevegő elnevezésű Facebook-csoportban megjelent egy bejegyzés. A poszt szerzője arról írt, folyamatosan csökken a helyi Tisza-szigetek tagsága. 

„Azok is itt hagyták, akikről azt gondoltam, hogy jelöltek lesznek. Elment Anett, Ági, Zsuzsi, Feri, Misi és még sorolhatnám. Nem most kéne egyedül hagyni Zsoltot” 

– panaszkodott a szerző, utalva arra, hogy bár hamarosan kezdődik az aláírásgyűjtés, de nem biztos, hogy lesz elég ember, aki ezt a feladatot végrehajtsa. A Tisza-szimpatizáns hozzátette azt is, hogy jó lenne, ha valaki összeszedné a társaságot, és nem menne el több ember. 

A tehenek és az aláírás

„Meghozza a gyümölcsét, ha most kitartunk. Három hónap van (a választásig – szerk.). Ki kell bírni. Nem várhatják el, hogy a tehenek gyűjtsék be az aláírásokat” 

– zárta gondolatait a szerző.

 

