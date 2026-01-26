Napi abszurd a Tiszától: egy tévét küldött maga helyett a párt gyulai jelöltje

„Ez valami hihetetlen! Nem láttam még olyat, hogy egy helyi képviselőjelölt nem képes megjelenni a helyi választópolgárok előtt, és tévékészüléket küld maga helyett...”

– írta közösségi oldalán Nagy Attila Tibor politikai elemző. Az elemző arról is ír, hogy mindezt az egyik Tisza-sziget még a közösségi oldalra is posztolta.

Bohár is megszólalt a meglepő eset kapcsán

„A gyulai tiszás képviselőjelölt nem mer kimenni az utcára, nehogy kérdezzenek tőle, ezért az aktivistái kivittek egy tévét, amin végtelenítve mutogatják a jelölt videóit. És tiszás képviselő akar lenni! A Tisza tényleg mindent képes alulmúlni” – kommentálta az esetet közösségi oldalán Bohár Dániel.

