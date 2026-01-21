Gyulán máris egymásnak feszült az ellenzék, Magyar Péterék pedig óriási slamasztikába kerülhetnek

Nyaralása alatt zárták ki a Tiszából Gyurcsány egykori emberének fiát – leleplező videókkal támad vissza
Az esetről maga Leel-Őssy Dániel számolt be TikTok-csatornáján.
Ez aztán a Viharsarok. Még az éles kampány el sem kezdődött, a Tisza-szigetek szimpatizánsai máris átlépték a vörös vonalat egy ügyben, és ez kihathat Magyar Péter emberének sorsára is.
Itt az újabb bizonyíték arra, hogy mindenfelé recsegnek, ropognak a Tisza-szigetek, pedig az igazi kampány még el sem kezdődött.
Egy olvasónk szúrta ki, hogy a Gyulai csevegő elnevezésű Facebook-csoportban megjelent egy bejegyzés. A poszt szerzője arról írt, folyamatosan csökken a helyi Tisza-szigetek tagsága.
Azok is itt hagyták, akikről azt gondoltam, hogy jelöltek lesznek. Elment Anett, Ági, Zsuzsi, Feri, Misi és még sorolhatnám. Nem most kéne egyedül hagyni Zsoltot”
– panaszkodott a szerző, utalva arra, hogy bár hamarosan kezdődik az aláírásgyűjtés, de nem biztos, hogy lesz elég ember, aki ezt a feladatot végrehajtsa. A Tisza-szimpatizáns hozzátette azt is, hogy jó lenne, ha valaki összeszedné a társaságot, és nem menne el több ember. „Meghozza a gyümölcsét, ha most kitartunk. Három hónap van (a választásig – szerk.). Ki kell bírni. Nem várhatják el, hogy a tehenek gyűjtsék be az aláírásokat” – zárta gondolatait a szerző.
Az említett Anett vélhetően Pásztor Anett, a Gyula központú Békés 03. számú választókerület korábbi képviselő-jelölt-jelöltje lehet, és akiről korábban a Mandiner is megírta, vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban az illegálisan működtetett iskola miatt, és a Tisza jelöltje pénzbüntetést kapott a jogsértésért. Ezt az értesülést hatósági ügyekre rálátó forrásaink sem cáfolták. Mint ismert, a választókerületben végül Ráki Zsolt lett a párt befutója, így ő lesz a fideszes Kónya István kihívója tavasszal.
Azonban a belső feszültségek már nem most kezdődtek az ellenzék soraiban a dél-alföldi városban. Még a nyáron számoltunk be arról, hogy nyaralása alatt zárták ki a Tisza közösségéből Leel-Őssy Dánielt. A történtekről a fiatalember a TikTok-csatornáján számolt be. Elmondása szerint Horvátországban tartózkodott, amikor levelet kapott a Tisza Párt konfliktuskezelésért felelős megbízottjától. Ebben azt írták, hogy a Tisza Szigetek Etikai Bizottsága a július 3-i ülésén egyhangú szavazással határozatot hozott az etikai ügyében.
Mint mondta, 2025 folyamán beszámolt a pártnak – és konkrétan a levelet küldő személynek is – a vármegyében történt visszaélésekről és hatalmi helyezkedésekről. Állítása szerint azonban ahelyett – mint fogalmazott –, hogy „kisöpörték volna a mocskot” a szervezetből, őt zárták ki a közösségből, amiért felemelte a szavát.
Több megnyilvánulásáról, amelyeket különböző üléseken tett, hangfelvétel is készült, ezek rögzítésébe a jelenlévők beleegyeztek.
A történtek után adatvédelmi okokra hivatkozva édesapjával, Leel-Őssy Gáborral közösen – aki a Duna Párt alapítója – kikérték az összes kapcsolódó dokumentumot, amelyekből kiderült, hogy az említett bizottsági ülés valójában nem is zajlott le.
A Mandiner a nyári események és a friss értesülések nyomán megkereste Leel-Őssy Gábort, a Duna Párt alapítóját, aki a napokban egy hosszabb videóüzenetet küldött a gyulai Tisza Szigetek tagjainak. Véleménye szerint a megszólítottak átlépték a vörös vonalat vele és a családjával szemben. „Fiam, Leel-Őssy Dániel több Tisza-sziget alapításában vett részt Gyulán és a térségben, és szinte már a kezdetek kezdetén csatlakozott a Magyar Péter-féle mozgalomhoz. Dániel is azon fiatalok közé sorolható, akik nagy lelkesedéssel azt gondolták, hogy egy olyan új politikai formációba álltak bele, amely új szemléletmódot hordoz, és valami újat tud adni ennek az országnak. Úgy gondolom, hogy őt kizárólag az én személyem miatt támadták meg helyben, méltatlan és megalapozatlan módon” – jelentette ki az idősebb Leel-Őssy. „Addig, amíg csak engem támadtak, mocskoltak és gyaláztak, nem foglalkoztam velük. Most azonban, hogy a vörös vonalat átlépve már a gyermekemre is rárontottak,
apaként az egyetlen helyes utat választottam: a gyermekemért és az igazságért elmondom a valós helyzetet.”
Leel-Őssy Gábor azt is elárulta lapunknak, hogy hónapokkal ezelőtt többen is megkeresték azzal, vállalja el a Gyula központú Békés 03. számú választókerületben a Tisza jelöltségét, ő azonban ezekre sorra nemet mondott.
Az az igazság, hogy a helyi jelöltek, illetve azok, akik komolyabb pozíciókra törekedtek a Tisza Párt körül, valamennyien haszonszerzési szándékkal csatlakoztak a közösséghez.
Ezek az emberek pontosan tudták, hogy jelöltként felmerült a nevem, ahogyan azt is, hogy amennyiben én lettem volna az országgyűlési képviselőjelölt, megálljt parancsoltam volna a zsákmányszerzési törekvéseiknek – éppúgy, ahogyan 2022-ben tettem” – fogalmazott.
Azzal folytatta, hogy mivel róla helyben mindig is köztudott volt, hogy ellenzéki, Magyar Péter szövetségesei azt remélték, hogy a kormány- és rendszerváltás jelszavainak hangoztatására ő is beáll majd közéjük, és segíti az építkezésüket.
„Az előválasztást követően többen csalódottak voltak amiatt, hogy nem az általuk preferált jelölt lett a befutó. Sőt, eredetileg három hölgyet is emlegettek aspiránsként. Végül azonban csak Pásztor Anett szállt be a versenybe.
Így sejthető, hogy a háttérben mekkora sértődést okozott az előválasztáson induló jelöltek személye, illetve a végső befutó kiléte”
– magyarázta a gyulai Tisza-szigetek közösségére jól rálátó férfi. „Azért is voltam sokak számára zavaró, mert már az elején láttam, hogy a szigetek próbálkozása több sebből vérzik, és ennek szóban és írásban is hangot adtam. Elmondtam, hogy az, amit a helyi Tisza tesz, korántsem lesz elég a kormányváltáshoz, a győzelemhez.
Az, hogy
Közben a másik oldalon a Fidesz jelöltje, Kónya István, mintegy másfél éve kampányol, és el kell ismerni, nagyon jól csinálja: reggeltől estig járja a körzetet, találkozik és beszélget a választókkal” – hívta fel a figyelmet a két nagy párt kampánygyakorlatában mutatkozó fontos különbségre Leel-Őssy Gábor.
Információink szerint Pásztor Anett ellen rendőrségi eljárás indult.
A Duna Párt alapítója arra is rámutatott, hogy nemcsak a fiát távolították el a Tisza-szigetek közeléből, hanem egy másik, igencsak aktív tagot is: Szilágyi Lászlót, aki elmondása szerint országos szinten is az egyik legtöbb Tisza-sziget létrejöttében segédkezett, és véleménye szerint a 2024-es választás során a legtöbb aláírást gyűjtötte a Tisza Párt számára.
Az ő bűne az volt, hogy felvállalta a véleményét, és többször is leszögezte, hogy engem tart alkalmasnak a jelöltségre”
– fogalmazott.
Leel-Őssy arról is beszélt, hogy sokak számára komoly csalódást okozott: kezdetben azt hitték, lesz mozgásterük a szervezeten belül, és élhetnek saját javaslataikkal, ám ez az elképzelésük hamar megdőlt. „Sőt, azokat az embereket, akik így gondolkodtak, rövid időn belül elkezdték kiszorítani és rágalmazni” – idézte fel.
Ezt követően szólt egy terhelt múltú, magát a Tisza megyei informális vezetőjeként feltüntető személyről, Petrovszki Krisztiánról is, aki korábban embercsempészés miatt börtönbüntetést töltött le.
Mint elmondta, Petrovszki korábban hivatásos határőr volt, majd ezt követően követte el az említett bűncselekményt.
„Azért sem voltam népszerű, mert több alkalommal is felhívtam a figyelmet arra, hogy egy ilyen múltú személyt nem szabad egy politikai szervezet első vonalába engedni:
védhetetlen és menthetetlen helyzetet teremt, és ezzel mások munkáját is ellehetetleníti.
A szememben az, aki valaha felesküdött ennek az országnak és az itt élők védelmére, majd azt pénzért elárulja, emberileg és etikailag is a legalja. Éppen ezért ideje lenne annak az úrnak átgondolnia, milyen erkölcsi alapokon üzenget és minősíti bejegyzéseiben és videóiban a fiamat” – szögezte le.
Leel-Őssy Gábor arról is beszélt, hogy mióta felemelte a szavát a fiát és a családját ért támadások miatt, több olyan dokumentum is eljutott hozzá, amelyek igencsak súlyos állításokat tartalmaznak a jelenlegi gyulai tiszás szereplőkről.
„Mindenki gondolja végig, mennyire tenne jót helyben és országosan az ellenzéki oldalnak, ha egyértelmű bizonyíték kerülne nyilvánosságra arról, hogy konkrétan a Fidesz B és C vonala is fellelhető bizonyos tiszás, úgynevezett A-vonalas emberek között” – szögezte le.
„Ráadásul tudomásom van arról is, hogy
január elején a kampánycsapat nyolc tagja aláírt egy olyan nyilatkozatot, amelyben a távozásukat jelezték, mert nem tudnak együttműködni a jelölt Ráki Zsolttal.
Köztük van a már említett Pásztor Anett és az édesanyja is. Teljes bizalmatlanság jellemzi tehát a helyi viszonyokat” – jellemezte a jelenlegi helyzetet.
Leel-Őssy Gábor gondolatait azzal zárta, hogy a magyar közéletnek egy valódi baloldali pártra lenne szüksége. „Úgy gondoljuk, hogy azok, akik jelenleg baloldali pártként határozzák meg magukat, ezt a küldetést nem tudták betölteni, és 2026 áprilisa után új időszámítás kezdődik a baloldal számára. A Duna Párt mind a Fidesznek, mind a Tiszának elvi ellenzéke kíván lenni.
A mi szemünkben a Tisza Párt egy »új Fidesz«, és éppen ezért van szükség egy új baloldalra is”
– zárta gondolatait a Duna Párt alapítója.
Nyitókép: Ráki Zsolt Facebook-oldala
Távozott már a pártból az operatív igazgató, a fővárosi frakcióvezető és több Tisza-sziget vezető is. Páruknál az okok összecsengtek.