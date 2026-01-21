Ft
Tisza Párt tisza szigetek gyulai csevegő Ráki Zsolt kampány Magyar Péter Gyula választás

Gyulán máris egymásnak feszült az ellenzék, Magyar Péterék pedig óriási slamasztikába kerülhetnek

2026. január 21. 09:19

Ez aztán a Viharsarok. Még az éles kampány el sem kezdődött, a Tisza-szigetek szimpatizánsai máris átlépték a vörös vonalat egy ügyben, és ez kihathat Magyar Péter emberének sorsára is.

2026. január 21. 09:19
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy mindenfelé recsegnek, ropognak a Tisza-szigetek, pedig az igazi kampány még el sem kezdődött.

Csalódás és zavarodottság – még el sem kezdődött az éles kampány, de már „érdekes” hírek érkeznek a gyulai Tisza-szigetek háza tájáról.
Csalódás és zavarodottság – még el sem kezdődött az éles kampány, de már „érdekes” hírek érkeznek a gyulai Tisza-szigetek háza tájáról. Fotó Facebook

Egy olvasónk szúrta ki, hogy a Gyulai csevegő elnevezésű Facebook-csoportban megjelent egy bejegyzés. A poszt szerzője arról írt, folyamatosan csökken a helyi Tisza-szigetek tagsága.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Azok is itt hagyták, akikről azt gondoltam, hogy jelöltek lesznek. Elment Anett, Ági, Zsuzsi, Feri, Misi és még sorolhatnám. Nem most kéne egyedül hagyni Zsoltot” 

– panaszkodott a szerző, utalva arra, hogy bár hamarosan kezdődik az aláírásgyűjtés, de nem biztos, hogy lesz elég ember, aki ezt a feladatot végrehajtsa. A Tisza-szimpatizáns hozzátette azt is, hogy jó lenne, ha valaki összeszedné a társaságot, és nem menne el több ember. „Meghozza a gyümölcsét, ha most kitartunk. Három hónap van (a választásig – szerk.). Ki kell bírni. Nem várhatják el, hogy a tehenek gyűjtsék be az aláírásokat” – zárta gondolatait a szerző.

Forrás: Facebook

Pénzbüntetést kapott a jelölt-jelölt

Az említett Anett vélhetően Pásztor Anett, a Gyula központú Békés 03. számú választókerület korábbi képviselő-jelölt-jelöltje lehet, és akiről korábban a Mandiner is megírta, vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban az illegálisan működtetett iskola miatt, és a Tisza jelöltje pénzbüntetést kapott a jogsértésért. Ezt az értesülést hatósági ügyekre rálátó forrásaink sem cáfolták. Mint ismert, a választókerületben végül Ráki Zsolt lett a párt befutója, így ő lesz a fideszes Kónya István kihívója tavasszal.

Tisza-szigetek: nyár óta forrnak az indulatok

Azonban a belső feszültségek már nem most kezdődtek az ellenzék soraiban a dél-alföldi városban. Még a nyáron számoltunk be arról, hogy nyaralása alatt zárták ki a Tisza közösségéből Leel-Őssy Dánielt. A történtekről a fiatalember a TikTok-csatornáján számolt be. Elmondása szerint Horvátországban tartózkodott, amikor levelet kapott a Tisza Párt konfliktuskezelésért felelős megbízottjától. Ebben azt írták, hogy a Tisza Szigetek Etikai Bizottsága a július 3-i ülésén egyhangú szavazással határozatot hozott az etikai ügyében.

Mint mondta, 2025 folyamán beszámolt a pártnak – és konkrétan a levelet küldő személynek is – a vármegyében történt visszaélésekről és hatalmi helyezkedésekről. Állítása szerint azonban ahelyett – mint fogalmazott –, hogy „kisöpörték volna a mocskot” a szervezetből, őt zárták ki a közösségből, amiért felemelte a szavát.

Több megnyilvánulásáról, amelyeket különböző üléseken tett, hangfelvétel is készült, ezek rögzítésébe a jelenlévők beleegyeztek.

A történtek után adatvédelmi okokra hivatkozva édesapjával, Leel-Őssy Gáborral közösen – aki a Duna Párt alapítója – kikérték az összes kapcsolódó dokumentumot, amelyekből kiderült, hogy az említett bizottsági ülés valójában nem is zajlott le.

Megszólalt a Duna Párt alapítója: átléptek egy vörös vonalat a tiszások

A Mandiner a nyári események és a friss értesülések nyomán megkereste Leel-Őssy Gábort, a Duna Párt alapítóját, aki a napokban egy hosszabb videóüzenetet küldött a gyulai Tisza Szigetek tagjainak. Véleménye szerint a megszólítottak átlépték a vörös vonalat vele és a családjával szemben. „Fiam, Leel-Őssy Dániel több Tisza-sziget alapításában vett részt Gyulán és a térségben, és szinte már a kezdetek kezdetén csatlakozott a Magyar Péter-féle mozgalomhoz. Dániel is azon fiatalok közé sorolható, akik nagy lelkesedéssel azt gondolták, hogy egy olyan új politikai formációba álltak bele, amely új szemléletmódot hordoz, és valami újat tud adni ennek az országnak. Úgy gondolom, hogy őt kizárólag az én személyem miatt támadták meg helyben, méltatlan és megalapozatlan módon” – jelentette ki az idősebb Leel-Őssy. „Addig, amíg csak engem támadtak, mocskoltak és gyaláztak, nem foglalkoztam velük. Most azonban, hogy a vörös vonalat átlépve már a gyermekemre is rárontottak, 

apaként az egyetlen helyes utat választottam: a gyermekemért és az igazságért elmondom a valós helyzetet.”

Félelem és csalódottság a Tisza soraiban

Leel-Őssy Gábor azt is elárulta lapunknak, hogy hónapokkal ezelőtt többen is megkeresték azzal, vállalja el a Gyula központú Békés 03. számú választókerületben a Tisza jelöltségét, ő azonban ezekre sorra nemet mondott.

Az az igazság, hogy a helyi jelöltek, illetve azok, akik komolyabb pozíciókra törekedtek a Tisza Párt körül, valamennyien haszonszerzési szándékkal csatlakoztak a közösséghez.

Ezek az emberek pontosan tudták, hogy jelöltként felmerült a nevem, ahogyan azt is, hogy amennyiben én lettem volna az országgyűlési képviselőjelölt, megálljt parancsoltam volna a zsákmányszerzési törekvéseiknek – éppúgy, ahogyan 2022-ben tettem” – fogalmazott.

Azzal folytatta, hogy mivel róla helyben mindig is köztudott volt, hogy ellenzéki, Magyar Péter szövetségesei azt remélték, hogy a kormány- és rendszerváltás jelszavainak hangoztatására ő is beáll majd közéjük, és segíti az építkezésüket.

„Az előválasztást követően többen csalódottak voltak amiatt, hogy nem az általuk preferált jelölt lett a befutó. Sőt, eredetileg három hölgyet is emlegettek aspiránsként. Végül azonban csak Pásztor Anett szállt be a versenybe. 

Így sejthető, hogy a háttérben mekkora sértődést okozott az előválasztáson induló jelöltek személye, illetve a végső befutó kiléte” 

– magyarázta a gyulai Tisza-szigetek közösségére jól rálátó férfi. „Azért is voltam sokak számára zavaró, mert már az elején láttam, hogy a szigetek próbálkozása több sebből vérzik, és ennek szóban és írásban is hangot adtam. Elmondtam, hogy az, amit a helyi Tisza tesz, korántsem lesz elég a kormányváltáshoz, a győzelemhez. 

Az, hogy 

  • »szívecskézzük egymás bejegyzéseit és megosztásait«, 
  • és kitartóan azt írogatjuk, hogy »áradjon«, nagyon kevés.

Közben a másik oldalon a Fidesz jelöltje, Kónya István, mintegy másfél éve kampányol, és el kell ismerni, nagyon jól csinálja: reggeltől estig járja a körzetet, találkozik és beszélget a választókkal” – hívta fel a figyelmet a két nagy párt kampánygyakorlatában mutatkozó fontos különbségre Leel-Őssy Gábor.

A Duna Párt alapítója arra is rámutatott, hogy nemcsak a fiát távolították el a Tisza-szigetek közeléből, hanem egy másik, igencsak aktív tagot is: Szilágyi Lászlót, aki elmondása szerint országos szinten is az egyik legtöbb Tisza-sziget létrejöttében segédkezett, és véleménye szerint a 2024-es választás során a legtöbb aláírást gyűjtötte a Tisza Párt számára.

Az ő bűne az volt, hogy felvállalta a véleményét, és többször is leszögezte, hogy engem tart alkalmasnak a jelöltségre”

 – fogalmazott.

Leel-Őssy arról is beszélt, hogy sokak számára komoly csalódást okozott: kezdetben azt hitték, lesz mozgásterük a szervezeten belül, és élhetnek saját javaslataikkal, ám ez az elképzelésük hamar megdőlt. „Sőt, azokat az embereket, akik így gondolkodtak, rövid időn belül elkezdték kiszorítani és rágalmazni” – idézte fel.

Ezt követően szólt egy terhelt múltú, magát a Tisza megyei informális vezetőjeként feltüntető személyről, Petrovszki Krisztiánról is, aki korábban embercsempészés miatt börtönbüntetést töltött le.

Mint elmondta, Petrovszki korábban hivatásos határőr volt, majd ezt követően követte el az említett bűncselekményt.

„Azért sem voltam népszerű, mert több alkalommal is felhívtam a figyelmet arra, hogy egy ilyen múltú személyt nem szabad egy politikai szervezet első vonalába engedni: 

védhetetlen és menthetetlen helyzetet teremt, és ezzel mások munkáját is ellehetetleníti. 

A szememben az, aki valaha felesküdött ennek az országnak és az itt élők védelmére, majd azt pénzért elárulja, emberileg és etikailag is a legalja. Éppen ezért ideje lenne annak az úrnak átgondolnia, milyen erkölcsi alapokon üzenget és minősíti bejegyzéseiben és videóiban a fiamat” – szögezte le.

Gyulán is apad a Tisza

Leel-Őssy Gábor arról is beszélt, hogy mióta felemelte a szavát a fiát és a családját ért támadások miatt, több olyan dokumentum is eljutott hozzá, amelyek igencsak súlyos állításokat tartalmaznak a jelenlegi gyulai tiszás szereplőkről.

„Mindenki gondolja végig, mennyire tenne jót helyben és országosan az ellenzéki oldalnak, ha egyértelmű bizonyíték kerülne nyilvánosságra arról, hogy konkrétan a Fidesz B és C vonala is fellelhető bizonyos tiszás, úgynevezett A-vonalas emberek között” – szögezte le.

„Ráadásul tudomásom van arról is, hogy 

január elején a kampánycsapat nyolc tagja aláírt egy olyan nyilatkozatot, amelyben a távozásukat jelezték, mert nem tudnak együttműködni a jelölt Ráki Zsolttal. 

Köztük van a már említett Pásztor Anett és az édesanyja is. Teljes bizalmatlanság jellemzi tehát a helyi viszonyokat” – jellemezte a jelenlegi helyzetet.

Leel-Őssy Gábor gondolatait azzal zárta, hogy a magyar közéletnek egy valódi baloldali pártra lenne szüksége. „Úgy gondoljuk, hogy azok, akik jelenleg baloldali pártként határozzák meg magukat, ezt a küldetést nem tudták betölteni, és 2026 áprilisa után új időszámítás kezdődik a baloldal számára. A Duna Párt mind a Fidesznek, mind a Tiszának elvi ellenzéke kíván lenni. 

A mi szemünkben a Tisza Párt egy »új Fidesz«, és éppen ezért van szükség egy új baloldalra is”

 – zárta gondolatait a Duna Párt alapítója.

Nyitókép: Ráki Zsolt Facebook-oldala

Búvár Kund
2026. január 21. 11:41
Ebben a körzetben esélytelen lesz a Tisza, főleg így, hogy Kovácsot Kónyára cserélték, aki alapból népszerű Gyulán. A körzethez tartozik még Elek, ami szintén fideszes , jelenleg is fideszes polival. És így nagyjából el is dőlt. Ezen a két helyen alapból akkora többséget szerez a fidesz, hogy a körzethez tartozó település, már szinte bármi lehet. A békéscsabai körzet hasonlóan áll.
Válasz erre
1
0
nyugalom
2026. január 21. 10:14
De ha nem beszelhetnek, meg érvük, javaslatuk sincs? A félkegyelmű az ok et-ak! Egy sulyosan beteg, ideggyenge a főnök, amolyan karolyi2!
Válasz erre
1
0
iphone-13
•••
2026. január 21. 10:12 Szerkesztve
HÁROM HÓNAP ÉS MEGY AZ ÖSSZES TISZA FOS A PÖCEGÖDÖRBE ÉS 20 ÉV LETÖLTENDŐT IS KAPNAK! MERT A TISZA FOS EZT ÍGÉRTE A FIDESZNEK! AKI NORMÁLIS AZ KI IS LÉP! ÉRIK A 4/5-ÖD!
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2026. január 21. 10:00
Apad:) Apadjon:))
Válasz erre
0
0
