Gyulán máris egymásnak feszült az ellenzék, Magyar Péterék pedig óriási slamasztikába kerülhetnek

Az ő bűne az volt, hogy felvállalta a véleményét, és többször is leszögezte, hogy engem tart alkalmasnak a jelöltségre”

– fogalmazott.

Leel-Őssy arról is beszélt, hogy sokak számára komoly csalódást okozott: kezdetben azt hitték, lesz mozgásterük a szervezeten belül, és élhetnek saját javaslataikkal, ám ez az elképzelésük hamar megdőlt. „Sőt, azokat az embereket, akik így gondolkodtak, rövid időn belül elkezdték kiszorítani és rágalmazni” – idézte fel.

Ezt követően szólt egy terhelt múltú, magát a Tisza megyei informális vezetőjeként feltüntető személyről, Petrovszki Krisztiánról is, aki korábban embercsempészés miatt börtönbüntetést töltött le.

Mint elmondta, Petrovszki korábban hivatásos határőr volt, majd ezt követően követte el az említett bűncselekményt.

„Azért sem voltam népszerű, mert több alkalommal is felhívtam a figyelmet arra, hogy egy ilyen múltú személyt nem szabad egy politikai szervezet első vonalába engedni:

védhetetlen és menthetetlen helyzetet teremt, és ezzel mások munkáját is ellehetetleníti.

A szememben az, aki valaha felesküdött ennek az országnak és az itt élők védelmére, majd azt pénzért elárulja, emberileg és etikailag is a legalja. Éppen ezért ideje lenne annak az úrnak átgondolnia, milyen erkölcsi alapokon üzenget és minősíti bejegyzéseiben és videóiban a fiamat” – szögezte le.

Gyulán is apad a Tisza

Leel-Őssy Gábor arról is beszélt, hogy mióta felemelte a szavát a fiát és a családját ért támadások miatt, több olyan dokumentum is eljutott hozzá, amelyek igencsak súlyos állításokat tartalmaznak a jelenlegi gyulai tiszás szereplőkről.

„Mindenki gondolja végig, mennyire tenne jót helyben és országosan az ellenzéki oldalnak, ha egyértelmű bizonyíték kerülne nyilvánosságra arról, hogy konkrétan a Fidesz B és C vonala is fellelhető bizonyos tiszás, úgynevezett A-vonalas emberek között” – szögezte le.

„Ráadásul tudomásom van arról is, hogy

január elején a kampánycsapat nyolc tagja aláírt egy olyan nyilatkozatot, amelyben a távozásukat jelezték, mert nem tudnak együttműködni a jelölt Ráki Zsolttal.

Köztük van a már említett Pásztor Anett és az édesanyja is. Teljes bizalmatlanság jellemzi tehát a helyi viszonyokat” – jellemezte a jelenlegi helyzetet.

Leel-Őssy Gábor gondolatait azzal zárta, hogy a magyar közéletnek egy valódi baloldali pártra lenne szüksége. „Úgy gondoljuk, hogy azok, akik jelenleg baloldali pártként határozzák meg magukat, ezt a küldetést nem tudták betölteni, és 2026 áprilisa után új időszámítás kezdődik a baloldal számára. A Duna Párt mind a Fidesznek, mind a Tiszának elvi ellenzéke kíván lenni.

A mi szemünkben a Tisza Párt egy »új Fidesz«, és éppen ezért van szükség egy új baloldalra is”

– zárta gondolatait a Duna Párt alapítója.

