Kész röhej: Magyar Péter újfent majmolni akarja Orbán Viktort

Az ukrán sajtó Magyar Pétert sztárolja, mivel politikai okokból fölmentette őt a brüsszeli elit
Az ukrán lapok „budapesti üldöztetéstől” hazudoznak, hiteltelenítve önmagukat és a magyar ellenzéket.
A Tisza-adó miatt Magyar Péter lejtőre került: pár órával azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette az október 23-i Békemenetet, ő is meghirdette a Tisza rendezvényét.
Miután Orbán Viktor október 23-ára Békemenetet jelentett be, Magyar Péter is beharangozta, hogy éppen szeptember 7-ére, és éppen Kötcsére szervez pártrendezvényt. A Magyar Nemzet annak járt utána, hogy vajon lehet-e sikeres a mintamásolás a politikában az önálló hagyományépítés helyett.
Mindez „alapvetően arról árulkodik, hogy
a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki”
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. A szakértő szerint, „ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel”.
Az elemző arra is rámutatott, hogy
2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit.
Ide sorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is.
Zila úgy véli, Magyar Péter elvesztette azt az imázsát, amit az ellenzéki szavazók körében korábban fel tudott építeni. Szerinte „a Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert