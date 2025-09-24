Kész röhej: Magyar Péter újfent majmolni akarja Orbán Viktort

Miután Orbán Viktor október 23-ára Békemenetet jelentett be, Magyar Péter is beharangozta, hogy éppen szeptember 7-ére, és éppen Kötcsére szervez pártrendezvényt. A Magyar Nemzet annak járt utána, hogy vajon lehet-e sikeres a mintamásolás a politikában az önálló hagyományépítés helyett.

Mindez „alapvetően arról árulkodik, hogy

a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki”

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. A szakértő szerint, „ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel”.

Az elemző arra is rámutatott, hogy