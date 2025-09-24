Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza jobboldal Magyar Péter Békemenet Orbán Viktor

Kész röhej: Magyar Péter újfent majmolni akarja Orbán Viktort

2025. szeptember 24. 08:21

A Tisza-adó miatt Magyar Péter lejtőre került: pár órával azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette az október 23-i Békemenetet, ő is meghirdette a Tisza rendezvényét.

2025. szeptember 24. 08:21
null

Miután Orbán Viktor október 23-ára Békemenetet jelentett be, Magyar Péter is beharangozta, hogy éppen szeptember 7-ére, és éppen Kötcsére szervez pártrendezvényt. A Magyar Nemzet annak járt utána, hogy vajon lehet-e sikeres a mintamásolás a politikában az önálló hagyományépítés helyett.

Mindez „alapvetően arról árulkodik, hogy 

a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki” 

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. A szakértő szerint, „ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel”. 

Az elemző arra is rámutatott, hogy 

2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit. 

Ide sorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is. 

Zila úgy véli, Magyar Péter elvesztette azt az imázsát, amit az ellenzéki szavazók körében korábban fel tudott építeni. Szerinte „a Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. szeptember 24. 08:57
Helyes. Maga alatt vágja a fát. Jó lesz látni újfent a kontrasztot.
Válasz erre
1
0
Héja
2025. szeptember 24. 08:53
Szánalmas, ötlettelen másolás.
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 24. 08:52
ennek a f@szméregetésnek nagy tiszakonyulás lesz a vége kizártnak tartom, hogy a büdöskomcsiktól a nácikig mindenki akkor lelkesedéssel büszkélkedjen a Pötiért mint a buzikért tette. Ütni fog az igazság órája mert az agyhalottak már kifulladtak a Pöti tempójától.
Válasz erre
2
0
csulak
2025. szeptember 24. 08:51
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!