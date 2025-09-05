Hálapénz nélkül: merre tart a magyar egészségügy? – panelbeszélgetés a Tranziton

A szakértők áttekintették a hálapénz kivezetésének eredményeit, beszéltek a betegút-menedzsment és a digitalizáció fontosságáról, valamint arról, hogy az egészségügy jövőjét nemcsak az ellátórendszer, hanem a prevenció és az életmód is alapvetően meghatározza.

Külön hangsúlyt kapott a háziorvosi rendszer válsága, az elöregedő orvoskar és az utánpótlás biztosítása.

A panel tanulsága szerint nincs csodaszer: a hosszú és egészséges élet kulcsa az egyéni felelősség, a szűrővizsgálatok, a mozgás és a feldolgozott élelmiszerek kerülése.

Az egészségügy lassan forduló hajó, de a digitalizáció, az AI és a praxis-közösségek kiépítése komoly előrelépéseket hozhat.