Dr König Róbert Dr Végvári Tamás hálapénz Országos Kórházi Főigazgatóság

Hálapénz nélkül: merre tart a magyar egészségügy? – panelbeszélgetés a Tranziton

2025. szeptember 05. 14:07

A Tranzit Fesztivál Mandiner sátrában Épp testben, épp nemzet címmel tartottak pódiumbeszélgetést, ahol Dr. Végvári Tamás, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője és Dr. König Róbert, gyermeksebész, miniszterelnöki megbízott elemezte a magyar egészségügy helyzetét. A beszélgetést Lentulai Krisztián moderálta, a sátor pedig szinte teljesen megtel

A szakértők áttekintették a hálapénz kivezetésének eredményeit, beszéltek a betegút-menedzsment és a digitalizáció fontosságáról, valamint arról, hogy az egészségügy jövőjét nemcsak az ellátórendszer, hanem a prevenció és az életmód is alapvetően meghatározza. 

Külön hangsúlyt kapott a háziorvosi rendszer válsága, az elöregedő orvoskar és az utánpótlás biztosítása.

A panel tanulsága szerint nincs csodaszer: a hosszú és egészséges élet kulcsa az egyéni felelősség, a szűrővizsgálatok, a mozgás és a feldolgozott élelmiszerek kerülése.

 Az egészségügy lassan forduló hajó, de a digitalizáció, az AI és a praxis-közösségek kiépítése komoly előrelépéseket hozhat.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

