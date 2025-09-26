Bogár László: A választás tétje „élet vagy halál” kérdés a magyarság számára! – Reakció

A Mandiner Reakció című műsorában Bogár László közgazdászprofesszor értékelte a globális hatalmi folyamatokat és a magyar politikai pályát. Véleménye szerint a modern kétpártrendszerek csak akkor működhetnek tartósan, ha a felek az alapvető világrendszerbeli kérdésekben „ugyanazt” képviselik.

Az Egyesült Államokban éppen azért van most drámai válság, mert a demokraták és a republikánusok eltérően viszonyulnak Amerika világpolitikai szerepéhez.

Bogár úgy látja: az amerikai hegemónia száz éve véget ér, a világ multipoláris korszakba lép, és ebben a környezetben Magyarország számára a jobboldal stratégiája jelentheti a túlélés kulcsát. Orbán Viktor 2010-ben ismerte fel a „birodalom erődjének” megrendülését, és azóta is ezen felismerés mentén alakítja politikáját.

Élet vagy halál. Orbán Viktor stratégiája. (…) A magyarság az életet vagy a halált fogja átélni, ami nem egészen mindegy

– fogalmazott a professzor.