Bogár László: A választás tétje „élet vagy halál” kérdés a magyarság számára! – Reakció

Beköszöntött az új korszak: fotókon a BMW debreceni gyára (GALÉRIA)
Az üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.
A Reakció vendége Bogár László közgazdászprofesszor volt, aki szerint a következő választás tétje nem pusztán politikai, hanem „élet vagy halál” kérdés a magyarság számára. A beszélgetés középpontjában Orbán Viktor stratégiája és a világrendszerváltás kihívásai álltak.
A Mandiner Reakció című műsorában Bogár László közgazdászprofesszor értékelte a globális hatalmi folyamatokat és a magyar politikai pályát. Véleménye szerint a modern kétpártrendszerek csak akkor működhetnek tartósan, ha a felek az alapvető világrendszerbeli kérdésekben „ugyanazt” képviselik.
Az Egyesült Államokban éppen azért van most drámai válság, mert a demokraták és a republikánusok eltérően viszonyulnak Amerika világpolitikai szerepéhez.
Bogár úgy látja: az amerikai hegemónia száz éve véget ér, a világ multipoláris korszakba lép, és ebben a környezetben Magyarország számára a jobboldal stratégiája jelentheti a túlélés kulcsát. Orbán Viktor 2010-ben ismerte fel a „birodalom erődjének” megrendülését, és azóta is ezen felismerés mentén alakítja politikáját.
Élet vagy halál. Orbán Viktor stratégiája. (…) A magyarság az életet vagy a halált fogja átélni, ami nem egészen mindegy
– fogalmazott a professzor.
A teljes beszélgetésben szóba került a kétpártrendszer dilemmája, az Egyesült Államok eladósodottsága, Trump szerepe, valamint a magyar választás valódi tétje.
Bogár szerint a globális média által teremtett „hamis valóságketrecekből” csak a valóság kimondásával lehet kitörni, a jobboldal feladata pedig éppen ez: megnevezni a lényeget és megőrizni a nemzetet a történelem fordulópontján.
