Bogár László reakció Lentulai Krisztián Trump Orbán Viktor

Bogár László: A választás tétje „élet vagy halál” kérdés a magyarság számára! – Reakció

2025. szeptember 26. 16:05

A Reakció vendége Bogár László közgazdászprofesszor volt, aki szerint a következő választás tétje nem pusztán politikai, hanem „élet vagy halál” kérdés a magyarság számára. A beszélgetés középpontjában Orbán Viktor stratégiája és a világrendszerváltás kihívásai álltak.

2025. szeptember 26. 16:05
A Mandiner Reakció című műsorában Bogár László közgazdászprofesszor értékelte a globális hatalmi folyamatokat és a magyar politikai pályát. Véleménye szerint a modern kétpártrendszerek csak akkor működhetnek tartósan, ha a felek az alapvető világrendszerbeli kérdésekben „ugyanazt” képviselik. 

Az Egyesült Államokban éppen azért van most drámai válság, mert a demokraták és a republikánusok eltérően viszonyulnak Amerika világpolitikai szerepéhez.

Bogár úgy látja: az amerikai hegemónia száz éve véget ér, a világ multipoláris korszakba lép, és ebben a környezetben Magyarország számára a jobboldal stratégiája jelentheti a túlélés kulcsát. Orbán Viktor 2010-ben ismerte fel a „birodalom erődjének” megrendülését, és azóta is ezen felismerés mentén alakítja politikáját.

Élet vagy halál. Orbán Viktor stratégiája. (…) A magyarság az életet vagy a halált fogja átélni, ami nem egészen mindegy

 – fogalmazott a professzor.

A teljes beszélgetésben szóba került a kétpártrendszer dilemmája, az Egyesült Államok eladósodottsága, Trump szerepe, valamint a magyar választás valódi tétje.

Bogár szerint a globális média által teremtett „hamis valóságketrecekből” csak a valóság kimondásával lehet kitörni, a jobboldal feladata pedig éppen ez: megnevezni a lényeget és megőrizni a nemzetet a történelem fordulópontján.

Nézd meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

nogradi
2025. szeptember 26. 18:30
Most 0rbán nevében beszél?
fintaj-2
2025. szeptember 26. 17:27
A tét: behódoló szolgaságban elveszni, vagy a magyarságra jellemző teremtő szabadságban gyarapodni.
belbuda
2025. szeptember 26. 16:24
Én még az NGKM-ben ismertem meg Bogit...a Kádár Béla pol.államtitkára volt...éleseszű,ragyogó elme...később bolondult meg...kár érte...😥
CirmoS
2025. szeptember 26. 16:21
Így van! Egyébként pedig azzal a mantrával is le kell számolni ( Mo- on legalábbis, hiszen itt ellenzék helyett halálos ellenség van! ), hogy a komcsilibsi csürhe , másként gondolkodónak ' mondja magát! Ezek nem másként gondolkodók, hanem fanatikus magyargyűlölők és Orbán fóbiások! A cselédmédiájukkal együtt! ) Nagy különbség!
