Hopplál Hunor: „Kérem, támogassa ön is az értelmetlen háború miatt megtépázott családot!” (VIDEÓ)

Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!
Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.
Hoppál Hunor kollégánk is megosztotta gondolatait a Rosinec Mária és családjának szervezett gyűjtéssel kapcsolatban.
Ahogy arról már több cikkünkben is beszámoltunk, Kárpátalján, Beregszászon forgatott a Mandiner stábja, hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.
Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriával, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban. Lapunk ebből kifolyólag gyűjtés szervez az idős hölgy és családja számára.
Hoppál Hunor kollégánk is adományozásra buzdít mindenkit, rövid videójában osztotta meg gondolatait.
Az adománygyűjtésről erre a linkre kattintva minden információt megtalál.
Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád