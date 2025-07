Szijjártó Péter úgy a sarokba állította Zelenszkijt, hogy egy darabig biztos ottmarad

A kormány ülésén világossá tettük, hogy Magyarország továbbra is küzdeni fog a Zelenszkij-terv ellen. A kormány továbbra is határozottan fellép Brüsszelben annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy Brüsszel a Zelenszkij-tervvel aláássa, veszélybe sodorja Magyarország energiaellátásának biztonságát, és meg fogjuk védeni Európa legalacsonyabb rezsiárait is