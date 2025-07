„A Klikk TV Mélyvíz című műsorának volt a vendége Ágh Attila a tudományos szocializmus nagy ismerője, a baloldal állandó megmondóembere és természetesen azt mondanom sem kell, hogy véresszájú Orbán-gyűlölő.

Ágh professzorról már számtalanszor írtam, hiszen időről időre előkerül, osztja az észt, na és persze fröcsög a kormány, illetve a miniszterelnök ellen. Mára ő is, sok más vérbalos megmondóemberhez és balos expolitikushoz hasonlóan, Magyar Péter mellé állt, hiszen neki is mindegy, hogy mi következik, csak Orbán távozzon végre.

A mostani beszélgetés azonban abból a szempontból érdekes és fontos, mert Ágh Attila itt bizony csúnyán kifecsegte Magyar Péter titkos, ördögi tervét.

Természetesen ez nekünk itt, a jobboldalon nem volt soha titok, mert mi átlátunk a szitán (Tiszán) az első perctől fogva. Azonban a sok-sok ma még vacilláló, kiváró szavazónak ez a jobboldal által hangoztatott, de most kimondott információ segíthet a pártválasztásban. Hiszen igazolja a kormánypárti véleményeket.

«Az Európai Unió sokáig úgy közelítette meg az Orbán-jelenséget, hogy az tulajdonképpen nem olyan fontos. Most érkeztek el ahhoz a ponthoz, hogy kimondták, ez már uniós szintű probléma, mivel átcsapott abba az állapotba, hogy Orbán miatt bizonyos dolgok, amelyeknek automatikusnak kellene lenniük, nem működnek. Rájöttek arra, hogy a továbbiakban nem kerülhető meg, nem tolható félre a probléma, Orbánnal valamit kezdeniük kell. Ezt most már ki is mondják» – olvasható az interjúról készült cikkben a Hírklikk oldalán.

Összegezve, itt nem kevesebb hangzott el, mint az, hogy Brüsszelnek már elege van Orbánból, valamit már kezdeni kell vele. Orbán Viktor folyamatosan elmondja, hogy Brüsszel kormányváltást akar, olyan pártot és miniszterelnököt szeretne Magyarország élén látni, aki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Ezért esett a választásuk Brüsszel, azaz Magyar Péterre.”