Az meg egyenesen lenyűgöző, hogy ugyanezen nőharcosok és hozzájuk csatlakozó noname bloggerek és politikai hullák, akiknél a személyiség totális hiányát az O1g helyettesíti, most ájtatos szörnyülködésbe kezdenek, hogy a Csukás István-i ihletettséggel Róka Rékának keresztelt hölgy magánéletét pellengérre állították. Mintha a média nem ugrana rá minden esetben arra, ami bizarr, ami szokatlan, ami megmosolyogtató, és mintha nem ugrált volna évekkel ezelőtt a függetlenobjektív siserehad az olimpiai ezüstérmes, jogász végzettségű sportügyi államtitkáron, mert egy férfimagazin aktfotókat készített róla.

Pedig neki volt más érdemi tevékenysége is azon kívül, hogy bájait közszemlére bocsátotta.

Nem baj, csináljátok csak – még mindig nem értitek, hogy a hétről hétre előkerülő abszurditások csupán példák arra, hogy ez az egész, amelyre végső kétségbeesésetekben utolsó reményeteket alapítjátok, komolytalan. Lehet beszélni arról, hogy ki vérg€ci valóságosan, és munkássága mennyiben káros az országnak – közvetlenül azután, hogy kigyógyultatok az őrületből. Ez ugyanis elmebaj, dilinyó – és ha egyszer más fénytörésben látszik majd, sírig tartó szégyent jelent mindenkinek, aki besz0pta – nem Róka Rékai-i értelemben.

Vagyis lehet, hogy tévedek, és most találtátok meg az igazi éneteket, és teljesen félreértettem MZP-t,

aki a műsoromban hosszan magyarázta, hogy Szájer 25 férfival, maszk és gumi nélkül…, szóval, hogy ezt nem bírálatnak szánta, hanem dicséretnek. Illetve, ha az üresfejű szelfibajnok is bebukik, akkor még mindig ott van mégújabb megváltónak Borkai. Kiábrándult fideszes, remek felőttfilmes felvételek készültek róla, ért a túlárazáshoz. Csak éppen ezen kívűl van önjogú, értékelhető életútja is – ami sajna, kizáró ok nálatok.”