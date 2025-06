Remek hír az autósoknak – napok kérdése és járható az M4-es új szakasza

A nyár folyamán megújul a meglévő, bal pályán fekvő híd kopórétege és több hídtartozéka is. Ugyanilyen szakaszban tart a Budapest és Debrecen közötti századik vasútvonal fölött épülő híd is. Ennél a szerkezetnél is zajlik a rész műszaki átadása, a bal pálya pályaszerkezete szintén megújul. Mindkét vasúti műtárgyra történő forgalomáthelyezés júniusban történik meg, összehangolva a kisújszállási elkerülő jobb pályájának forgalomba helyezésével.