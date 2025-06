„Orbán Viktor már olyan fordulatszámon uszít Ukrajna és az ukránok ellen, hogy Putyin is megnyalja a szája szélét. Legutóbb Kadirovot, a csecsen hadurat láttam ilyen átéléssel ukránozni, meg Simiont, Orbán Viktor román testvérét hallottam így magyarozni.

A köztévés gyűlöletszeánszokban nem is Orbán gátlástalansága, romlottsága és aljassága a legfélelmetesebb, hanem az, hogy az ország egy része -szinte a semmiből- tényleg meggyűlölte az ukránokat. El sem merem képzelni, hogy ha a propaganda egyszer ennyire ráfekszik majd a zsidókra, a cigányokra... vagy a zalaiakra, a kisvállalkozókra vagy az értelmiségiekre, milyen gyorsan tudja majd a hatalmát féltő elit vérbe borítani az országot. Ahogy már jó párszor a történelem során.

Tény, hogy vannak ukrán nácik, és vannak szélsőséges ukrán politikusok. Érdemes tudni róluk, hogy nemcsak az oroszokkal és a magyarokkal van bajuk, hanem a libsikkel, a melegegekkel és nőkkel is. Tehát több dolog köti őket össze a Fidesszel, mint azt elsőre gondolnád. Az is tény, hogy a kárpátaljai magyarokat rengeteg sérelem érte. Eközben az is tény, hogy az ukrán nemzet hősies honvédő háborút vív egy agresszív birodalom ellen, ami ki tudja, hogy hol fog, hol akar megállni.