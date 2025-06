A számok nem hazudnak: Ukrajna egy veszélyes ország

Következetesen lépnek fel a magyar hatóságok

A miniszterhelyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar hatóságok minden esetben következetesen fellépnek a bűncselekmények elkövetőivel szemben. A rendőrség – ha kell – a külföldi elkövetőkkel szemben is határozottan és eredményesen intézkedik. „Magyarországon a törvények mindenkire vonatkoznak. Külföldi elkövető esetén nemzetközi elfogatóparancs kiadására is sor kerülhet” – tudatta Rétvári, hozzátéve, hogy

a rendőrség az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tett a szervezett bűnözés visszaszorítására, a külföldi bűnszervezetek kiszorítására.

További veszélyekre figyelmeztetnek

Az államtitkár arra is kitért, hogy a jövőben nagy veszélyt fog jelenteni az Ukrajnából Európába visszaáramló óriási mennyiségű fegyver. Ez egyrészről a feketepiacon való fegyverhez jutást fogja megkönnyíteni, másrészről a szervezett alvilág tagjait fogja ellátni veszélyes fegyverekkel.

„Ukrajna ma instabil és veszélyes ország, a háború miatt a belső rendfenntartás is meggyengült, a bűnözői csoportok visszaszorítására kevésbé alkalmas az állam. A magyar kormány álláspontja ugyanakkor világos: Magyarország biztonságát meg kell őrizni!” – szögezte le Rétvári Bence.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

