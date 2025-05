Hat év után szakított párjával Muri Enikő

Muri Enikő és Tóth Szabi közel hat évig alkottak egy párt, kapcsolatukat 2019-ben hozták nyilvánosságra. A Sugarloaf zenekar tagjaiként szakmai kapcsolatuk korábban személyes kötelékké alakult, de mára különváltak útjaik. A Blikk információi szerint a felek csendben intézték a szakítást, és már külön is költöztek.

A két előadó szerepelt az RTL Nyerő Páros című műsorának hatodik évadában is, ahol harmadik helyen végeztek. A kapcsolatuk azonban ennél jóval korábban, 2016-ban kezdődött. A zenész már akkor jelezte, hogy magánéleti változásai nem Enikőhöz köthetők, és 2019-re már hivatalosan is elvált emberként vállalta fel a kapcsolatot.

Muri Enikő korábban nyíltan beszélt arról, hogy a házasság számára fontos cél lenne.

Nyíregyházi lány vagyok, és mindig azt láttam, hogy szerelem van, esküvő van, gyerek van, boldogság van. El sem tudom képzelni az életemet úgy, hogy legalább egyszer ne mennék férjhez

– mondta egy interjúban.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy párja másként közelít ezekhez a kérdésekhez: "Nem annyira romantikus, nem annyira bújós, nem annyira becézgetős, máshogy fejezi ki a szeretetét, nem azzal, hogy megkéri a kezem." A zenekar működésére a magánéleti változás nem gyakorol közvetlen hatást, a közös fellépések és szakmai feladatok folytatódnak. A pár korábban több interjúban is kiemelte, hogy a munkakapcsolatot a személyes viszonyuktól függetlenül is képesek kezelni.

Nyitókép: Muri Enikő és Tóth Szabi. Fotó: Blikk/Zsolnai Péter

