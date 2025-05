A kormány anyák napi ajándéka igazi bombameglepetés a családok számára

2025. július 1-jével az egy gyermeket nevelők havi adókedvezménye 10-ről 15 ezer forintra, a kétgyermekeseknek 40-ről 60 ezer forintra, a háromgyermekeseknél pedig 99 ezer forintról 148,5 ezer forintra emelkedik.

2026. január 1-jével már a duplázott mértékek lesznek érvényesek. Sorrendben a havi adókedvezmény összege 20 ezerre, 80 ezerre, illetve 198 ezer forintra emelkedik.



Jön Európa legnagyobb adócsökkentése, az édesanyák SZJA-mentessége



A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától.

Az utóbbiak esetében ebben a formában valósul meg:

2026. január 1-jétől a 40 év alatti anyák számára válik elérhetővé az adómentesség,

2027. január 1-jétől a 40 és 50 év közötti anyák is jogosulttá válnak,

2028. január 1-jétől az 50 és 60 év közötti anyák is igénybe vehetik,

2029. január 1-jétől a 60 év feletti anyák is mentesülnek az szja fizetése alól.

Tetejében a csed és a gyed teljes egészében személyijövedelemadó-mentessé válik, amivel jelentős összegek maradnak a kisgyermekes édesanyáknál.

Az szja-mentesség a csed esetében átlagosan havi 78 ezer forinttal, a gyed esetében pedig havi 43 ezer forinttal növeli az érintett családok bevételét. Az adómentesség a diplomás gyedre, a nevelőszülői gyedre és a nagyszülői gyedre is vonatkozik. A rendelkezés várhatóan közel 40 ezer anyát érinthet, és hosszú távóan segíti a kisgyermekes családokat.

Nyitókép:MTI/Balázs Attila

