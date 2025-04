Színt vallott Pankotai Lili: „Magyar Péter szekerét tolom, mert az mindannyiunk szekere, akik kormányt akarunk váltani”

Pankotai Lili szerint a legfontosabb cél, hogy 2026-ban leváltsák Orbán Viktor rendszerét, ennek érdekében pedig szerinte a legerősebb ellenzéki pártra kell szavazni – még akkor is, ha ez csak egy „eszköz”, például Magyar Péter személyében. Az aktivista ugyanakkor úgy látja, a támogatás nem feltétlenül örökérvényű:

ha egy politikus – „a slimfittes csávó” – nem azt képviseli, amit ígért, akkor tőle is el lehet venni a bizalmat.

A HVG podcastjában Pankotai arról is beszélt, hogy hatévesen még édesanyjával gyűjtött ajánlásokat a Fidesznek, sőt, saját bevallása szerint akár a kormánypárt arca is lehetett volna. Később azonban ismertté vált a tanárok melletti tüntetésen elmondott, káromkodásokat is tartalmazó versével.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy miért nem zavarja generációját a trágár nyelvhasználat, miért öltözik be minden évben mohácsi busónak, és hogyan készül „megmondószerepére” különórákon keresztül. Emellett elmondta, miért szervez fiatalokból álló csapatot a 2026-os választásokra készülve, és azt is, hogyan reagálna, ha a Tisza párt felkérné országgyűlési képviselőjelöltnek.