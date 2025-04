Pusztító rakétacsapásra ébredtek csütörtökön az ukránok – többen meghaltak, sokan megsérültek

Egy gyermek is életét vesztette

Csütörtök reggelre háromra nőtt a Dnyipro elleni éjszakai tömeges dróntámadás következtében meghalt emberek száma, egy gyermek is van köztük – jelentette Szerhij Liszak megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrajinszka pravda hírportál. A csapásokban 30 ember megsebesült, közülük 16-ot kórházakban ápolnak.

A megyevezető azt is közülte, hogy a városban tucatnyi lakóház és ugyanennyi családi ház rongálódott meg, egy iskolaépületben és egy kollégiumban is károk keletkeztek. Ezenkívül a harci drónok egy élelmiszeripari vállalatot, egy postahivatalt, egy nyomdát, egy közigazgatási épületet, üzleteket, valamint több mint egytucatnyi gépkocsit is megrongáltak.

Csütörtökre virradó éjszaka Harkiv térségében a különböző fegyverekkel végrehajtott támadások következtében 17 ember megsebesült, tüzek keletkeztek, valamint több ház és autó megrongálódott

– közölte Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó Telegramon közzétett jelentésére hivatkozva az Ukrajinszka pravda hírportál.

A Herszon megye településeit ért tüzérségi támadás következtében egy ember meghalt, 15-en – köztük egy gyerek – pedig megsebesültek – közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. Az orosz csapatok lőtték a létfontosságú és szociális infrastruktúrát, megrongálva 20 többszintes épületet és 17 családi házat – tette hozzá a megyevezető.

(MTI)

Fotó: Pavlo Pakhomenko/NurPhoto via AFP