Újabb sokk vár a gazdákra a járvány megfékezése után is

Jó híreket közölt Gulyás Gergely az árrésstopról – mutatjuk a Kormányinfó legfontosabb bejelentéseit

A ragadós száj- és körömfájásról, az árrésstopról, a véleménynyilvánító népszavazásról és a Pride-tüntetésről is beszélt Gulyás Gergely miniszter. A tárcavezető Kollár Kinga tiszás képviselő botrányos kijelentéséről is elmondta véleményét. A Kormányinfón Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár is bejelentést tett.