Megszólalt a DK-s képviselő: ezért nem lép vissza Magyar Péter javára

A bejelentést követően nem sokkal a momentumos Hajnal Miklós közösségi oldalán tájékoztatta követőit, hogy nem gördít akadályt Magyar Péter esetleges győzelme elé, ezért visszalépett a javára. Nem így a DK, aminek esze ágában sincs visszaléptetnie Gréczy Zsoltot. A Gyurcsány-párti politikus, Facebookon indokolta meg a döntés hátterét:

„Olvasom sok helyen: a DK ráindította Gréczy Zsoltot Magyar Péterre a Hegyvidéken. Másutt ez jön: gyorsan lépett a DK, és bevetette Magyar ellen Gréczy Zsoltot. Ha a ráindul igének itt van jelentősége, akkor jelzem, hogy az én indulásomat - nem a Hegyvidéken -, hanem Újbuda egy részén, és a Hegyvidéken - február 5-én jelentette be a Demokratikus Koalíció. Magyar Péter március 25-én posztolta, hogy ő is ugyanitt, Budapest 3-as választókörzetében indul. Már a bemutatkozó kisfilmem is hetekkel ezelőtt megjelent.

Ha fontos a dátum, hogy ki indul kire, akkor február 5-e előbb van, mint március 25-e.

Amúgy Újbudán élek 10 éve. A kerület témáival számos felszólalásom volt, és lesz az országgyűlésben. Kulturális esteket tartok a kerületben. Részt vettem a hegyvidéki önkormányzat ülésén is, amelyen elfogadták a kerület költségvetését. Itt bemutatkoztam Kovács Gergely polgármester úrnak, pár percet beszélgettünk is. Mindez szintén jóval korábban történt, mint tegnapelőtt.

A baloldali és szabadelvű értékeket fogom képviselni a kampányban, mert ezek nélkül nincs, és nem is lehet ország. Tisztességesen, a vetélytársakat tiszteletben tartva - már a fideszes jelölt neve is ismert: Steiner Attila energetikai államtitkár -, de a DK elveit határozottan képviselve viszem majd a kampányt. Köztársaság, rendszerváltás, elszámoltatás, erős Európa, szolidaritás, emberi jogok, kultúra. és nincs egyrészt-másrészt, Ukrajna támogatása a háborúban. Szorgalommal, alázattal. Védve és támogatva a Demokratikus Koalíciót. A DK nélkül nincs kormány- és rendszerváltás. Amit teszek, a hazámért teszem. Elmondom majd a véleményem minden, a két kerületet érintő kérdésben. Szükség van és lesz segítségre napi gondokban, fontos a jó szó, az emberség. Az újbudaiak és a hegyvidékiek számíthatnak rám. Én így készülök” – írta bejegyzésében Gréczy Zsolt.

Fotó: /NurPhoto/Balint Szentgallay