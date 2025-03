„Hiába a nagy várakozás az ellenzéki oldalon és a sok reklám, Magyar Péter egy meglehetősen erőtlen beszédet tartott, a már jól ismert állításait fogalmazta meg, de azok között is csapongott, láthatóan nem volt jól felépítve a beszédének az íve. Tovább rontott a beszédén a rossz előadásmód és a sok baki.

Nem meglepő, hogy csak a legelkötelezettebb hívei jelentek meg, amire számíthatott is a támogatottságának csökkenését mérő közvélemény-kutatások után. Éppen ezért miután korábban a Hősök terén és a Széna téren is nagyon hézagos volt a tömeg, ezúttal a sokkal szűkebb Andrássy utat választotta, ahol a kevesebb ember is soknak tűnik a fotókon.