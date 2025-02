„Én szeretem Magyarországot. Ez az otthonom, hazám, szülőföldem.

Szeretem a Balatont, a Mátrát, a Dunakanyart. Budapest pedig a leggyönyörűbb főváros az egész világon.

S szeretem a magyar embereket is. A leleményesséküket, a szabadságszeretetüket, s azt hogy igenis össze tudnak fogni ügyek mentén.

Büszke vagyok a hőseinkre, szorítok a válogatottjainkért, tisztelem a nagy tehetségű honfitársaimat, akik viszik a nemzet jóhírét szerte a világban.

A Szózatot van, hogy még ma is megkönnyezem.

Szeretem Magyarországot. Jó itt élni! Jó haza jönni ide!

Éppen ezért bosszant az a trend, hogy mostanában divatja lett a nemzetünk kigúnyolása, csúfolása, leszólása. Az állandó panaszkodás, a tipikusmagyarozás, a túlzásba vitt hibakeresés, állandó negativitás.

Ennek egyik újabb epizódja, hogy ma már Magyarországot egy gúnyos arab hangzású névvel parodizálják, gúnyolják ki Majda dala után.

Magyarország nem Bindzsisztán!

Ez sértő és megalázó akkor is, ha a költő nyilván kormánykritikus szatírának szánta.”

