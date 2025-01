„Tök jó amúgy, hogy 20-ban elcsalták a választást a komcsik. De tényleg. Mert ha nem tették volna, akkor most nem lehetne elnök Trump.

Lehet hogy az orosz-ukrán háború akkor nem robbant volna ki, de akkor vártak volna vele pár évet, és úgyis megcsinálnák majd most februárban, és talán még többen halnának bele.

Így meg most Trump be tudja fejezni, és helyre tudja tenni a sátánistákat.

A Jóisten tudja mit csinál, a kommunisták meg még a szarkavarást is el tudják kúrni.

Szerintem a Sátán most fogja a fejét, hogy miért ilyen idióta alattvalókat kukázott. Béke. ✌️

Soli Deo Gloria.”