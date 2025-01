Már a Dunát is elérte a Balatont fenyegető veszélyes állat

Baja környékén is feltűnt a vörös mocsárrák. Ez az invazív faj nemcsak a vízi növény- és állatvilágot pusztítja el szó szerint az aljzat kavicsáig, hanem meggyengíti a töltéseket, és felszabadítja a talajba lerakódott mérgeket – írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

A BAON arra is felhívta a figyelmet, hogy a vörös mocsárrák a magyar vizek egyik legnagyobb ökológiai fenyegetése.

Korábban már a Balatonban és annak vízrendszerében is kimutatták a jelenlétét, újdonság azonban, hogy most már Baja környékén is feltűnt.

A lap megkeresésére Koch Zoltán, a Bajai Sporthorgász Egyesület elnöke többek között elmondta, hogy ezek könnyen összetéveszthetők a kecskerákkal, amely szintén invazív faj.

Koch Zoltán elmondta, hogy a vörös mocsárrák mindenféleképpen hátrányosan hat az őshonos állatok életterére.

Talajformáló tevékenysége miatt rengeteg állatfaj élettere csökken, és rontja a fennmaradási esélyeiket.

Nyitókép: Andreas Arnold / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP