„Mindenki tudja, hogy Magyarországról énekelsz, nem pedig Bindzsisztánról – ez viszont így nem egy kormánykritikus dal, hanem szégyenletes megalázása a kormány mögött álló millióknak. Hagyjuk az »akinek nem inge, ne vegye magára« hazugságot! Ezzel durván beleszálltál az átlagemberekbe, azokba, akik a vállukon viszik az országot és a kormány mögött állnak. Ezt természetesen az ellenzékiekkel sem tehetnéd meg. Senkivel.

A zsidókról, cigányokról úgy énekelsz, mintha csak azért lennének fontosak a kormánynak, mert szavazatot jelentenek a számára. Persze ezt te úgy állítod be cinikusan, hogy valójában a hatalom a cinikus. A művészet kétértelműsége mögé bújsz, mint ahogyan a humoristák, amikor a »humorban mindent szabad« hazugságát hangoztatják. És persze mi vagyunk ilyenkor a szemetekben a megvezetettek, csak röhögtök, felmarkoljátok a júdáspénzt és élvezitek a nemzetiek által felépített rendszer védelmét, előnyeit.

A dal egész koncepciója gyáva, kicsinyes, mert nem mondod ki, hogy Orbán Viktorról énekelsz és a nemzeti táborról. Ez nem párthovatartozás kérdése, hanem a normalitásé. Nemcsak a kormányfőt gyalázod, hanem a nemzeti közösséget nézed le, zsidókat, cigányokat, próbálsz minket megalázni a szövegeddel. Úgy teszel, mintha mi, magyarok birkák lennénk. Úgy látszik, nálad van az a pénz, amiért ezt megteszed.

Érik neked egy Magyar Péter buli powered by RTL. Minket nem fizetnek le a véleményünkért, ahogyan ezt az összetéveszthetetlen stílusodban rólunk állítod a szövegedben. Ezzel csak előre igazolást és felmentést próbálsz adni magadnak a jogos, kulturált kritikákkal szemben. Ami minket vezérel: Isten, haza, család. Kívánom, hogy ezt egyszer te is megértsd, átéld. Addig meg marad neked a nem éppen irigyelt csillogás és a kényelem, amit a hazád biztosít a számodra. Az a haza, amibe most belerúgtál.”

Nyitókép: Facebook