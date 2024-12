Vágyvezérelt kutatások balról

A tengerentúli példák azonban őket is óvatosságra kell hogy sarkallják. Az amerikai elnökválasztás miatt a közvélemény-kutatások pontosságát vizsgáló közérdeklődés érezhetően nőtt. Izzadtak is november 4-én azok, akik a csatatérállamokban hibahatáron túli Harris-vezetést mértek közvetlenül a választás napja előtt. Sőt, volt, akinek a kutatói karrierjébe került az, hogy félrevezette a közvéleményt ilyen vagy olyan okokból. A magyar sajtó is megírta, hogy Ann Selzer – egyébként inkább demokratákhoz közelálló kutató – Iowa államban akkora pofonba szaladt bele, ami után be is jelentette visszavonulását. Az USA egyik top közvélemény-kutatójaként hivatkozott Selzer az iowai Des Moines Register számára készített kutatásában 3 százalékpontos előnyt mért Kamala Harris javára Donald Trumppal szemben. A végeredmény? A választók 56 százaléka Trumpra, 43 százalékuk pedig Harris-re szavazott. Ebből is látszik, hogy Selzer inkább politikai meggyőződésének adhatott hangot, és a helyi választói viselkedést akarta befolyásolni, mintsem valós adatokat közölni.

Hasonló folyamat indult el Magyarországon. Az EP-választást követően – ahol a Fidesz-KDNP a leadott szavazatok 45 százalékát szerezte meg – elkezdtek megjelenni olyan felmérések, amik az addig 12-15 százalékpontos lemaradásban lévő Tisza Pártot minden ok nélkül közvetlenül a kormánypártok társadalmi támogatottsági adatai közelébe pozícionálták. Sőt, az utóbbi 1 hónapban több olyan felmérés is megjelent, amelyek először hibahatáron belüli, majd a fölötti elsőséget regisztráltak Magyar Péteréknek. Az eltúlzott reményárulást a baloldali kutatók is megérezték: az adatok publikálása után hirtelen fontosnak tartották azt, hogy felhívják a figyelmet az eltérő bázisokon mért eredményekre, a jobboldali szimpatizánsok kisebb aktivitására és számos olyan tényezőre, amelyek együttes hatására hirtelen fordult a kocka, legalábbis náluk.

Miért emlékeztet bennünket mindez a korábbi kísérletekre? Elsőként azért, mert a 2026-os országgyűlési választástól több mint 16 hónapnyi távolságra vagyunk, így most „tét nélkül” lehet publikálni bármit, maximum az egyes kutatócégek egymásnak ellentmondó adatai okoznak némi kellemetlenséget a közvélemény számára.