Trükkös lesz az időjárás szilveszterkor – mutatjuk, mire figyeljen!

A Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint jelentős különbség mutatkozik az idei és a tavalyi szilveszteri időjárás között. Míg 2023 utolsó napján az ország nagy részén 7-15 fok közötti csúcshőmérsékletet jeleztek előre, és csak a tartósan felhős, ködös vidékekre jósoltak 2-6 fok közöttit, addig idén jóval hidegebb időre kell készülni.

a maximum-hőmérséklet országszerte csak kevéssel emelkedik fagypont, azaz 0 Celsius-fok fölé.

Az új év első napjaiban sokfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, de erős lesz a szél – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet az MTI-hez is eljuttattak.

Szerdától feljebb kúszik a hőmérő higanyszála

Hétfőn a Dunától keletre borult, párás, helyenként ködös idő várható. Már a Dunántúlon is lesznek tartósan ködös, rétegfelhővel borított részek, de még napos tájakra is számítani lehet. A légmozgás gyenge marad, a csúcshőmérséklet a tartósan borult, ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul, ugyanakkor a hegycsúcsokon még ennél is magasabb lehet.

Keddre virradóra a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet terjeszkedik, az év utolsó napján napközben döntően borult, párás, ködös, idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon kevésbé felhős, napos tájak is lesznek. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában néhány fokkal fagypont alatt, a maximum nagyrészt kevéssel 0 fok felett alakul.

Újév napján, szerdán egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süthet ki a nap, de maradhatnak borult, párás tájak is.

A borult részeken szitálás, ónos szitálás nem kizárt.

A déli, délnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és 0, a csúcsérték a naposabb tájakon 5 és 11, a borult részeken 5 fok alatt lesz – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

MTI/Mandiner

Nyitókép illusztráció. Fotó: Manuel Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP

