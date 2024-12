„Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban), hogy magyar kezdeményezésre most van egy tűzszüneti ajánlat az asztalon, hogy legalább karácsonykor ne haljon meg senki az orosz-ukrán háborúban. »Az egyik fél ezt láthatóan elutasította, a másik fél elfogadta«.

Ezzel szemben a tény az, hogy a tűzszüneti ajánlat nem volt és nincs is az asztalon, csak a levegőben. Egyfelől nem tudjuk, hogy egyáltalán létezik-e tényleges, konkrét magyar javaslat a tűzszünetre, másfelől azonban azt tudjuk, hogy ha van, akkor hova tette le. Ugyanebben az interjúban ugyanis Orbán elmondta, hogy az elmúlt napokban beszélt az amerikaiakkal, az oroszokkal, az európaiakkal, a törökökkel, de – mint ebből is kiderült – nem beszélt az ukránokkal. Akkor pedig nyilvánvalóan nem lehet az asztalon a tűzszüneti javaslat, hiszen az egyik felet, a szenvedő felet, amelyiknek nem az asztalán, hanem a területén folyik a háború, meg sem kérdezte. Viszont még bűnbakot is csinál belőlük. Elegáns megoldás.