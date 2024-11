Miniszterek, diplomatafeleségek, jótékonysági estek: a nagykövet nem tud hibázni

Biztonság és tisztaság mindenek felett

Szingapúr a világ egyik legbiztonságosabb országa – ebben minden, turistáknak szóló értkelés egyetért (a konzuli szolgálatok információs-füzeteitől a Forbes Advisorlegfrissebb kutatásáig). A biztonság pedig nemcsak a bűncselekmények teljes hiányát jelenti, hanem az utcai higiéniát is. Az, hogy közterületen nem lehet rágózni, ismert, ahogy az is, miszerint az utcai szemetelést keményen megtorolja a rendőrség. Ám a jelek szerint a „jövő mocskának” is elejét akarják venni a szigetországban. Erre csak egyetlen példa: a galambok etetésének büntetései tétele 10 ezer szingapúri dollár (hozzávetőleg: 2,83 millió forint).