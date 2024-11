Kiváló magyar agyak, de profitál-e belőle az ország? – Irányváltás a HUN-REN megújulásában

De ez azt jelenti, hogy majd megmondják a kutatóknak, hogy pontosan mit kutassanak? Ami a cégeknek jó?

A tudományos kutatás szabadságát az Alaptörvény rögzíti, és én magam is elemi fontosságúnak és megkérdőjelezhetetlennek tartom. Az új struktúrában nem csökken, hanem éppen nő a tudományos autonómia azáltal, hogy a HUN-REN teljesen függetlenné válik a kormánytól és az államtól. Az új jogi szerkezetben ugyanis speciális jogállással bíró magánjogi szereplővé válik.

Kötni fogunk az állammal egy hosszútávú szerződést, amiben rögzítjük a magyar emberek és a magyar gazdaság számára fontos témákat is,

ahogy csinálják ezt a világban mindenhol, például Franciaországban is, de megtartjuk azt a mozgásteret, hogy bármilyen kutatási téma meg tudjon jelenni a hálózatban. Azt azonban el fogjuk várni a kutatóinktól, hogy teljesítsenek. A tudomány egzakt világ: lehet mérni, hogy ki mennyit publikál, kire hivatkoznak, kinek mennyi nemzetközi együttműködése van, mekkora szerepet vállal a kutatói utánpótlás nevelésében, kinek mennyi szabadalma és hasznosító vállalkozása van. Nem mondjuk tehát meg senkinek, hogy milyen módszerrel és pontosan mit kutasson, de a teljesítményt elvárjuk. Azokat a kutatókat támogatjuk, akik teljesítményt hoznak.

Hozzá fognak tudni férni az európai kutatási forrásokhoz? Nem fog az történni a HUN-REN-nel is, mint a modellváltó egyetemekkel?

Természetesen hozzá fognak férni a kutatóink a nemzetközi kutatási programokhoz. Ez lényeges. Ahogy említettem, az új szerkezetben megmarad a többségében kutatókból álló Irányító Testület, azonos hatáskörökkel mint, amikkel most is rendelkezik, amit ráadásul az Alkotmánybíróság is megerősített 2022 végén, hogy ez így rendben van, ezáltal biztosított a tudományos kutatás szabadsága. E tekintetben tehát nem látok kockázatot. Jogi értelemben is egy saját szabályrendszer fog ránk vonatkozni. Ahogy említettem, az új működési modell illeszkedik a nemzetközi példákhoz is, azokból vesz át számos elemet.

Mire lesz elég az említett, megkétszereződő finanszírozás? Mire tervezik költeni?

Az első és legfontosabb, hogy rendezzük a kutatói és munkavállalói béreket. A költségvetésünk megkétszerezése lehetőséget teremt arra, hogy már jövőre számottevően emeljük a béreket, 3 éven belül pedig két-háromszorosára növeljük azokat. Emellett természetesen költenünk kell folyamatosan az infrastruktúránk modernizálására – most, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a saját ingatlanjainkban működjünk, azzal a felelősséggel is együtt jár, hogy gondoskodjunk azok állapotáról.