Orbán Viktor: 2025-ben egy fantasztikus évet fogunk csinálni

„Nekik bábkormány kell. beszéljünk egyenesen. Minden birodalom ilyen. A szovjetek is ilyenek voltak. Ők is egy olyan kormányt akartak Magyarországon, amelyre nemcsak befolyásuk van, hanem utasítást is tudnak neki adni. A brüsszeliek is ezt szeretik” – mutatott rá a kormányfő.