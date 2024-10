A Magyar Péter felé kacsintgató Tordai Bence kiállt a fegyverszállítások mellett

Tordai is elmegy Magyar Péter tüntetésére

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter szombati tüntetésén több másik ellenzéki szereplő is ott lesz majd, ki fellépőként, ki csak résztvevőként.

Úgy tűnik utóbbiak sorát fogja bővíteni Tordai Bence is,

aki közösségi oldalán biztosította támogatásáról Magyar Pétert. „Kint leszek, mert szövetségesként tekintek mindenkire, aki a NER lebontásán dolgozik” – írta a politikus.

Tordai szerint ugyanis Magyar az, aki képes megszólítani a Fideszből kiábrándult szavazókat és a bizonytalanokat is, ugyanakkor megjegyezte, hogy „Magyar Péter se nem zöld, se nem baloldali; sok dologban különbözik az ízlésünk és valószínűleg a párkapcsolati viselkedéskultúránk is. Soha nem leszünk egy politikai pártban, az biztos. És az is biztos, hogy Magyar Péter nem a messiás, mert a politikában nincsenek messiások”.

Tordai már többször „dörgölőzött” Magyar Péterhez

Azonban nem ez az első eset, hogy Tordai Magyar Péter mellé áll. Egy korábbi – Magyar Hangnak adott – interjúban úgy fogalmazott:

Meg kell süvegelni Magyar Péter és a Tisza Párt teljesítményét, ilyet a modern magyar politikatörténetben még nem láttunk.”

Egy másik – telexes – videóban pedig a következőket mondta: „Drukkolok Magyar Péteréknek is, hogy tudjanak találni és felépíteni embereket, különösen a vidéki Magyarországon.”