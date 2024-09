Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

„Kezdjük a kályhától – kicsi, büdös, szeméttel, mocsokkal, pletykákkal és rosszindulattal fűtött kályha ez Baba Jaga kunyhójából–, egyszóval a Telex felvezetőjével kezdjük, amit a Parlamentben, levett cipővel, büdös-retkes zokniban szundikáló független és szabad újságírójuk írt, de kezdhetnénk bármelyikkel arról az oldalról, hiszen mind ilyen.

Tehát: „«Mit szóltak ahhoz, hogy a rendszeresen LMBTQ-lobbit emlegető, Orbán Viktor irodáját megszentelő fideszes papról kiderült, hogy homoszexuális orgiákra jár? Többek között ezeket a kérdéseket tettük fel a Kötcsére érkezőknek.»

Hát persze, hogy ezeket a kérdéseket tették fel. Ezeket és így. A «fideszes» pap, aki «megszentelte Orbán irodáját», sőt, a Megafon szerkesztőségét is, és most tessék, kiderült. És ehhez mit szólunk mi, a «fideszesek». Arról nem is beszélve – így a verdikt –, hogy a «fideszes» média elhallgatja az ügyet, lapít, kussol, úgy tesz, mintha nem lenne. És így tovább. S mindjárt utána azt is megírják kaján vigyorral a sakálpofájukon, hogy az egészet a Pesti Srácok kezdte el feszegetni két másik üggyel együtt, s ebből a szerkesztőségen belül balhé is lett, távozott az egyik főmunkatárs. Na most elbizonytalanodtam: a Pesti Srácok kormánypárti vagy sem? De ez is teljesen mindegy, érdektelen, pitiáner és undorító.

És akkor eljött az idő, hogy foglalkozzunk az üggyel. Mert van róla mondandónk, csak mi megszólalás előtt végig szoktuk gondolni, mit is akarunk mondani. Végig gondoltuk, mondjuk:

Bese Gergő atya és Hodász András atya – színe és fonákja, Bedász Andgő, vagyis papok a szarzivatarban.

Bese Gergő atya «fideszes» pap, aki «megengedhetetlen módon» került érintkezésbe a politikával, aki kormánypárti, felszentelte a Karmelitát és a Megafont, ott volt Kötcsén, a Békemeneten, egyszóval po-li-ti-zált, és nem rejtette véka alá kormánypártiságát.

Ezzel szemben ott van (volt) Hodász András atya. Bezzeg ő! Ő soha nem «fertőződött» politikával. Ő csak Gulyás Márton Partizánjába ment be, aztán Osváth Zsolt «influenszernek» adott interjút, Perintfalvi Ritával ment be a 168 órába, Kadarkai Endrével és Császár Előddel dumcsizott a Klubrádióban (annál kínosabbat keveset láttam, s nem is elsősorban Hodász, hanem Császár Előd miatt), egyszóval soha nem po-li-ti-zált, ugyan dehogy, ő csak végig látogatta az ellenzéki politika fellegvárait, s egyértelművé tette, hol is áll valójában.