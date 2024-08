Újjáépített hajót és az Aranyvonatot is meg lehet majd nézni az augusztus 20-i rendezvénysorozaton

Nyitókép: a 2023-as tűzijáték (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Már szombaton megkezdődtek az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódó rendezvények a fővárosban, a Szent István Nap rendezvénysorozat szervezői idén is színes programsorozattal várják az érdeklődőket, a zenei, gasztronómiai és kulturális eseményektől a családi és gyerekprogramokig.

A Filozófusok kertjében immár negyedik éve várja a komolyzene és a jazz rajongóit a Gellért-hegyen,a Panorama Classical. A háromnapos pikniken fellép egyebek mellett a Danubia Szimfonikus Zenekar, amely olyan ismert filmek zenéit tűzte műsorára, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat vagy a Star Trek.

Bárzene és retro sztárok

A Retro Tabánban ismét megelevenedik a múlt,

olyan együttesek lépnek majd fel, mint a Back II Black, a Dinamit, az EDDA Művek, Hevesi Tamás, a Roy & Ádám Trió, a Takáts Tamás Blues Band vagy a TNT.

De nem csak itt, hanem a Műegyetem rakparton 19-e és 20-a között felállított Road Movie Live színpadon is számos hazai könnyűzenei előadó lép fel, akik olyan dalaikat is lejátszák, amelyekben egy-egy hazai régió, város vagy épület ihlette történetet mesélnek el. Idén is több település kerül fel a Road Movie országtérképére, a várost a Hűvös és a Honeybeast, míg Paszab települést a Parno Graszt, Pápát pedig Zséda jeleníti meg a koncertműsorban.

Az elektronikus zene kedvelőit az Erzsébet térre várják augusztus 19-én és 20-án a Szabadrét Fesztiválra. Az ismert magyar DJ-k zenéje mellett 360 fokos fotózás, tűzzsonglőrök és festőprogramok teszik különlegessé az eseményt.

A Vigadó tér zenei programjai egyszerre szólnak a klasszikus bárzenei hagyományokhoz vonzódó közönséghez, illetve azokhoz, akik új, izgalmas zenei utazásra vágynak. A Vigado Piano kiemelt előadói között szerepel Gájer Bálint, a swing magyar királya, és Darvas Tamás, a hazai jazzélet kiemelkedő alakja.

A világhírű Mandoki Soulmates a Bazilikánál lép majd fel augusztus 18-án. A koncerten a már megszokott varázslatos zenei élmények mellett friss szerzeményekkel is várják a rajongókat.