Rasovszky elárulta: így kerüli el a Szajna vize okozta betegségeket (VIDEÓ)

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, nyíltvízi úszásban olimpiai bajnok lett Rasovszky Kristóf, a dobogó harmadik helyére pedig szintén egy magyar, Betlehem Dávid állhatott fel. A Team Hungary YouTube-oldala most velük csinált egy pár perces interjút, melyből a többi között megtudhattuk azt is, hogy Rasovszky milyen módon védekezik az olyan – a Szajna koszos vize által esetlegesen kiváltott – fertőzések ellen, amik kórházba juttatták Fábián Bettinát.