Fotó: RTL Reggeli/képernyőkép

„Noha Márkó szereti magára felhívni a figyelmet. Amikor csak teheti, szinte fürdőzik a rá irányuló figyelemben. Persze neki is vannak kivételek, olyan napok, hetek, hónapok, amikor picit eltűnik. Legutóbb akkor élte ilyen visszahúzódó korszakát, mikor lebukott azzal a kiskölyökkel. A kis lurkóval, aki többször visszautasította a szexuális töltető közeledését, majd besétált a Bors szerkesztőségébe és büntetőjogi felelőssége tudatában, névvel, arccal, – tehát nem úgy, mint a liberális tollfarmok névtelen profiljai – személyes adatait hátrahagyva ismertette Márkó egy – talán – átlagos ragadozását 18 év alatti heteroszexuális fiúcskákra.

Innen is szeretnék mielőbbi felépülést kívánni Ács Daninak, a 444 (666) derék újságírójának az ínszalaghúzódásból. Azért gondolom, hogy valami hasonló sportsérülés kínozza, mert Dani arról híres, hogy fut. Mit fut? Sprintel! Leszorítja Usain Boltot, de még a gepárdot is befogja az egyenesbe, ha úgy van. Most viszont nem volt úgy. Nem szaladt Markó után, aki 30 napos lapítással, a közösségi médiából való kicheckolással megúszta, és rehabilitálták a lebukást követően. Ráadásul a nyavalya régóta gyötörheti, hiszen már Osváthnál, vagy ahogy ők hívják: Zsolesz, szóval Zsolesznál sem nagyon futott Dani. Nyilván a politikai motivációval nem számolok, hiszen jó újságírók ezek a fiúk, ha nem így lenne, biztosan nem adnának egymásnak évente 3-4 díjat.”